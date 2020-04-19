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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

"كورونا" يتراجع في نيويورك.. وانخفاض المعدل اليومي للوفيات والإصابات

"كوومو" أشار إلى هبوط أعداد المرضى في المستشفيات

ذكر حاكم نيويورك أندريو كوومو، اليوم (الأحد)، أن كل المؤشرات الحالية تدلّ على تراجع جائحة فيروس كورونا في الولاية، مشيرًا إلى تسجيل 507 وفيات جديدة بالمرض؛ في انخفاض للمعدل اليومي.

وبيَّن "كوومو" أن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولاية، ارتفعت إلى نقطة 13689، بعد أن كانت عند مستوى 13362 مساء أمس؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأفاد بأن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في مستشفيات الولاية، انخفض من 16967 إلى 16213؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف أن عدد المرضى الجدد في المستشفيات شهد هبوطًا كبيرًا، وتراجع إلى 1384 حالة يوميًّا، بعد أن كان 1915 في الحصيلة السابقة.

أمريكا نيويورك فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يتراجع في نيويورك.. وانخفاض المعدل اليومي للوفيات والإصابات
سبق

ذكر حاكم نيويورك أندريو كوومو، اليوم (الأحد)، أن كل المؤشرات الحالية تدلّ على تراجع جائحة فيروس كورونا في الولاية، مشيرًا إلى تسجيل 507 وفيات جديدة بالمرض؛ في انخفاض للمعدل اليومي.

وبيَّن "كوومو" أن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولاية، ارتفعت إلى نقطة 13689، بعد أن كانت عند مستوى 13362 مساء أمس؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأفاد بأن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في مستشفيات الولاية، انخفض من 16967 إلى 16213؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف أن عدد المرضى الجدد في المستشفيات شهد هبوطًا كبيرًا، وتراجع إلى 1384 حالة يوميًّا، بعد أن كان 1915 في الحصيلة السابقة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:09 PM

"كورونا" يتراجع في نيويورك.. وانخفاض المعدل اليومي للوفيات والإصابات

"كوومو" أشار إلى هبوط أعداد المرضى في المستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر حاكم نيويورك أندريو كوومو، اليوم (الأحد)، أن كل المؤشرات الحالية تدلّ على تراجع جائحة فيروس كورونا في الولاية، مشيرًا إلى تسجيل 507 وفيات جديدة بالمرض؛ في انخفاض للمعدل اليومي.

وبيَّن "كوومو" أن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولاية، ارتفعت إلى نقطة 13689، بعد أن كانت عند مستوى 13362 مساء أمس؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأفاد بأن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في مستشفيات الولاية، انخفض من 16967 إلى 16213؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف أن عدد المرضى الجدد في المستشفيات شهد هبوطًا كبيرًا، وتراجع إلى 1384 حالة يوميًّا، بعد أن كان 1915 في الحصيلة السابقة.

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