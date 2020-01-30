الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة بمكة والمدينة

مصحوبةً بتدنٍّ في الرؤية وتشمل عدة محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأفادت الهيئة في تقرير لها اليوم، بأن الحالة تشمل في مكة محافظات: (جدة، ورابغ، وخليص)، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية مساءً.

وأضافت أن الحالة في المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتتركز في محافظات: (ينبع، والحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع)، وتبدأ من الساعة ٨ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم.