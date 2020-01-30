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الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة بمكة والمدينة

مصحوبةً بتدنٍّ في الرؤية وتشمل عدة محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأفادت الهيئة في تقرير لها اليوم، بأن الحالة تشمل في مكة محافظات: (جدة، ورابغ، وخليص)، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية مساءً.

وأضافت أن الحالة في المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتتركز في محافظات: (ينبع، والحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع)، وتبدأ من الساعة ٨ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم.

الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة بمكة والمدينة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأفادت الهيئة في تقرير لها اليوم، بأن الحالة تشمل في مكة محافظات: (جدة، ورابغ، وخليص)، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية مساءً.

وأضافت أن الحالة في المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتتركز في محافظات: (ينبع، والحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع)، وتبدأ من الساعة ٨ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
09:35 AM

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة بمكة والمدينة

مصحوبةً بتدنٍّ في الرؤية وتشمل عدة محافظات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأفادت الهيئة في تقرير لها اليوم، بأن الحالة تشمل في مكة محافظات: (جدة، ورابغ، وخليص)، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية مساءً.

وأضافت أن الحالة في المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتتركز في محافظات: (ينبع، والحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع)، وتبدأ من الساعة ٨ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم.

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