خلال رمضان.. "هيئة الرياض" تنفذ ٣ آلاف منشط وقائي من "كورونا"

استهدفت التوعية بخطر الجائحة واستفاد منها 2 مليون ونصف مواطن

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض خلال الفترة الماضية وحتى الـ (٢٠) من رمضان عدداً من المناشط الوقائية، وذلك لتوعية المجتمع بخطر جائحة كورونا والالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية .

وتضمنت المناشط أكثر من ١٣٤٠ جولة توعوية، و٢٧٥ لوحة وشاشة مختلفة في عموم المنطقة، أما وسائل التواصل الاجتماعي فبلغ مضمون المحتوى ١٣٤٤، كما تم نشر المحتوى الوقائي عبر الوسائل والشاشات الإلكترونية واللوحات بكافة أنواعها، مستهدفة أكثر من مليون ونصف مليون مستفيد، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، وكان لهذا التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية الأثر الملموس في التوعية والجهود الوقائية.

فيما أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري بالجهود العظيمة والمستمرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لوقاية المواطن والمقيم من خطر جائحة كورونا، والحد من انتشارها.

وثمن "العسيري" الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والجهات الأمنية وسائر الجهات الحكومية كافة لاحتواء هذا الوباء وتقديم الإرشادات التوعوية، مشيداً بحرص ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله في المساهمة في هذه الجهود بكل الوسائل المتاحة التي تحقق الهدف المنشود بإذن الله تعالى، سائلًا المولى سبحانه أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا والمواطنين والمقيمين من كل سوء ومكروه.

يشار إلى أن الفرع منذ بداية الحملة قد سير أكثر من ٧٨٩ دورية ميدانية، وذلك لتنبيه الناس بأهمية الالتزام بالتعليمات الواردة في ذلك.