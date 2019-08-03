شبكة السنة النبوية تخصص ملفًّا علميًّا عن مناسك الحج

للتعريف بأحكام الحج ومحظوراته

قدَّمت شبكة السنة النبوية وعلومها -من خلال موقعها على الإنترنت- ملفًّا علميًّا متكاملًا عن فريضة الحج؛ ليتسنّى للراغبين في أداء الحج فرصة معرفة مناسكه وأحكامه والمحظورات التي قد يقع فيها الحاج.

وقال المشرف العام على الشبكة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير: الملف يحوي عددًا من المواضيع المهمة لمن رغب في الحج؛ إذ يتضمن عرضًا تقديميًّا لمناسك الحج، ومطوياتٍ وكتبًا لأبرز العلماء، تتحدث عن هذا الركن العظيم.

وأضاف: يستـعرض الملف الأخطاء التي قد يقع فيها الحاج والأحكام المترتبة عليها، إضافة إلى تقديم الملف العديدَ من الفتاوى التي يجد فيها الحاج الإجابات عن الأسئلة التي تتبادر إلى ذهنه أثناء تأديته فريضته، إضافة إلى العديد من الخطب والمقالات التي تُبيّن للحجاج مناسكهم، وتقدِّم لهم حجًّا بلا أخطاء.

وأردف "الصغير": حرصنا على تقديم الملف بأكثر من لغة، وذلك من خلال موقعنا باللغة العربية، أو موقع الشبكة باللغة الإنجليزية.

وتابع أن "الشبكة ستفعّل منصات التواصل الاجتماعي لها في "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستجرام" و"واتس آب"؛ للحديث وأخذ مقتطفات من ملف الحج العلمي في سبيل الوصول لأكثر شريحة من المسلمين الراغبين في تعلم مناسك الحج ومعالم التوحيد فيه.

وأصدرت شبكة السنة النبوية وعلومها في وقت سابق تطبيقًا ذكيًّا على منصة متجر البرامج للأجهزة الذكية، يتحدث عن معالم التوحيد في الحج. ويتميز التطبيق بأنه مجاني، ويعمل على أجهزة آيفون وآيباد؛ وهو عبارة عن كتاب للشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، يقدّم فيه وقفات عدة، كل وقفة تُظهر معنًى من المعاني في الحج ودلالاته على توحيد الله تعالى، مع شيء من التوضيح والبيان والاستدلال؛ لتعميق كلمة "لا إله إلا الله" في نفوس المسلمين عامة، وحجاج بيت الله خاصة؛ ليستشعروا عظمة هذه الشعيرة العظيمة.

ويتناول التطبيق الحج من حيث حقيقته وتاريخه، ومعالم التوحيد في هذه الشريعة، والتوحيد وفضائل الحج، والنداء الإلهي للناس بأداء فريضة الحج، والتوحيد في ذكريات الحج، والتوحيد وحرمة الزمان والمكان، وتوحيد الله في أفعال الحج، وخطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع.

ويمكن الدخول على ملف الحج العلمي من خلال موقع الشبكة الإلكتروني: http://www.alssunnah.org/ar/