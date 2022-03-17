النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تطوُّر خطير: "الصحة العالمية" تدعو لإجراءات عاجلة لمكافحة "كورونا" جنوب شرق آسيا

أكدت أن ٨ بلدان من مجموع ١١ في المنطقة بها إصابات بالفيروس

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم لاتخاذ إجراءات عاجلة وعنيفة لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد ١٩) في منطقة جنوب شرق آسيا.

وأكد المدير الإقليمي لمنطقة جنوب شرق آسيا، الدكتور بونام خيترابال سينغ، أن هناك حاجة عاجلة لتكثيف جهود الاحتواء. وقد أكدت ٨ بلدان من مجموع ١١ دولة في منطقة جنوب شرق آسيا إصابات بالفيروس؛ إذ يوجد في تايلاند ١٧٧ حالة مؤكدة، وفي إندونيسيا ١٣٤ حالة، والهند ١٢٥، وسريلانكا ١٩، وجزر المالديف ١٣ إصابة، وبنجلاديش ٥، وحالة واحدة في كل من نيبال وبوتان.

ودعا سينغ إلى تكثيف الجهود للكشف عن حالات الإصابة، ومَن اتصلوا بها، وتتبُّعهم، وعزلهم، وتوجيه الاستجابة لإبطاء انتقال العدوى، ووضع حد لتفشي المرض. كما نحتاج لآلية طوارئ واسعة، وتفعيل شبكة من المرافق الصحية والمستشفيات للفرز، وتجنب الاكتظاظ وقت الطفرة، واختبار جميع الحالات المشتبه فيها، والاستعداد للاستجابة مع التطورات لوقف العدوى في أسرع وقت.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تطوُّر خطير: "الصحة العالمية" تدعو لإجراءات عاجلة لمكافحة "كورونا" جنوب شرق آسيا
سبق

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم لاتخاذ إجراءات عاجلة وعنيفة لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد ١٩) في منطقة جنوب شرق آسيا.

وأكد المدير الإقليمي لمنطقة جنوب شرق آسيا، الدكتور بونام خيترابال سينغ، أن هناك حاجة عاجلة لتكثيف جهود الاحتواء. وقد أكدت ٨ بلدان من مجموع ١١ دولة في منطقة جنوب شرق آسيا إصابات بالفيروس؛ إذ يوجد في تايلاند ١٧٧ حالة مؤكدة، وفي إندونيسيا ١٣٤ حالة، والهند ١٢٥، وسريلانكا ١٩، وجزر المالديف ١٣ إصابة، وبنجلاديش ٥، وحالة واحدة في كل من نيبال وبوتان.

ودعا سينغ إلى تكثيف الجهود للكشف عن حالات الإصابة، ومَن اتصلوا بها، وتتبُّعهم، وعزلهم، وتوجيه الاستجابة لإبطاء انتقال العدوى، ووضع حد لتفشي المرض. كما نحتاج لآلية طوارئ واسعة، وتفعيل شبكة من المرافق الصحية والمستشفيات للفرز، وتجنب الاكتظاظ وقت الطفرة، واختبار جميع الحالات المشتبه فيها، والاستعداد للاستجابة مع التطورات لوقف العدوى في أسرع وقت.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:17 PM

تطوُّر خطير: "الصحة العالمية" تدعو لإجراءات عاجلة لمكافحة "كورونا" جنوب شرق آسيا

أكدت أن ٨ بلدان من مجموع ١١ في المنطقة بها إصابات بالفيروس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
7,174

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم لاتخاذ إجراءات عاجلة وعنيفة لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد ١٩) في منطقة جنوب شرق آسيا.

وأكد المدير الإقليمي لمنطقة جنوب شرق آسيا، الدكتور بونام خيترابال سينغ، أن هناك حاجة عاجلة لتكثيف جهود الاحتواء. وقد أكدت ٨ بلدان من مجموع ١١ دولة في منطقة جنوب شرق آسيا إصابات بالفيروس؛ إذ يوجد في تايلاند ١٧٧ حالة مؤكدة، وفي إندونيسيا ١٣٤ حالة، والهند ١٢٥، وسريلانكا ١٩، وجزر المالديف ١٣ إصابة، وبنجلاديش ٥، وحالة واحدة في كل من نيبال وبوتان.

ودعا سينغ إلى تكثيف الجهود للكشف عن حالات الإصابة، ومَن اتصلوا بها، وتتبُّعهم، وعزلهم، وتوجيه الاستجابة لإبطاء انتقال العدوى، ووضع حد لتفشي المرض. كما نحتاج لآلية طوارئ واسعة، وتفعيل شبكة من المرافق الصحية والمستشفيات للفرز، وتجنب الاكتظاظ وقت الطفرة، واختبار جميع الحالات المشتبه فيها، والاستعداد للاستجابة مع التطورات لوقف العدوى في أسرع وقت.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,348
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,795
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,796

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة