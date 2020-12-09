شاهد.. فرضية تحطم طائرة بمطار الملك خالد و"الهلال الأحمر" يشارك
6 فرق إسعافية تابعة للهيئة أدت مهامها للوقوف على الجاهزية والاستعدادات
شاركت الفرق الإسعافية التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، في تنفيذ فرضية تحطم طائرة.
جاء ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بمطار الملك خالد الدولي.
وشاركت ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر؛ لغرض الوقوف على جاهزية واستعدادات الهيئة للتعامل مع الحالات الطارئة.
شاهد.. فرضية تحطم طائرة بمطار الملك خالد و"الهلال الأحمر" يشارك
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-09
شاركت الفرق الإسعافية التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، في تنفيذ فرضية تحطم طائرة.
جاء ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بمطار الملك خالد الدولي.
وشاركت ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر؛ لغرض الوقوف على جاهزية واستعدادات الهيئة للتعامل مع الحالات الطارئة.
09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
01:04 PM
شاهد.. فرضية تحطم طائرة بمطار الملك خالد و"الهلال الأحمر" يشارك
6 فرق إسعافية تابعة للهيئة أدت مهامها للوقوف على الجاهزية والاستعدادات
شاركت الفرق الإسعافية التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، في تنفيذ فرضية تحطم طائرة.
جاء ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بمطار الملك خالد الدولي.
وشاركت ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر؛ لغرض الوقوف على جاهزية واستعدادات الهيئة للتعامل مع الحالات الطارئة.