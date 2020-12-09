النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. فرضية تحطم طائرة بمطار الملك خالد و"الهلال الأحمر" يشارك

6 فرق إسعافية تابعة للهيئة أدت مهامها للوقوف على الجاهزية والاستعدادات

شاركت الفرق الإسعافية التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، في تنفيذ فرضية تحطم طائرة.

جاء ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بمطار الملك خالد الدولي.

وشاركت ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر؛ لغرض الوقوف على جاهزية واستعدادات الهيئة للتعامل مع الحالات الطارئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. فرضية تحطم طائرة بمطار الملك خالد و"الهلال الأحمر" يشارك
سبق

شاركت الفرق الإسعافية التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، في تنفيذ فرضية تحطم طائرة.

جاء ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بمطار الملك خالد الدولي.

وشاركت ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر؛ لغرض الوقوف على جاهزية واستعدادات الهيئة للتعامل مع الحالات الطارئة.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
01:04 PM

شاهد.. فرضية تحطم طائرة بمطار الملك خالد و"الهلال الأحمر" يشارك

6 فرق إسعافية تابعة للهيئة أدت مهامها للوقوف على الجاهزية والاستعدادات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
351

شاركت الفرق الإسعافية التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، في تنفيذ فرضية تحطم طائرة.

جاء ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بمطار الملك خالد الدولي.

وشاركت ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر؛ لغرض الوقوف على جاهزية واستعدادات الهيئة للتعامل مع الحالات الطارئة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,464
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,338
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,907

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة