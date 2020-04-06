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اليابان تعلن عن خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 988 مليار دولار

تشمل 6 تريليونات ينّ مدفوعات نقدية للأُسر والشركات الصغيرة

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم خطة ضخمة لدعم الاقتصاد في بلاده.

وقال "شينزو آبي": الحكومة قررت إطلاق حزمة تحفيز قيمتها نحو 108 تريليونات ين "ما يعادل 988 مليار دولار"، تشمل أكثر من ستة تريليونات ين مدفوعات نقدية للأُسر والشركات الصغيرة و26 تريليون ين لإتاحة تأجيل مدفوعات الضمان الاجتماعي والضرائب.

وأضاف رئيس الوزراء الياباني: الحكومة ترغب في مساعدة الشركات على الاستمرار وحماية الوظائف.

اليابان دعم الاقتصاد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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اليابان تعلن عن خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 988 مليار دولار
سبق

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم خطة ضخمة لدعم الاقتصاد في بلاده.

وقال "شينزو آبي": الحكومة قررت إطلاق حزمة تحفيز قيمتها نحو 108 تريليونات ين "ما يعادل 988 مليار دولار"، تشمل أكثر من ستة تريليونات ين مدفوعات نقدية للأُسر والشركات الصغيرة و26 تريليون ين لإتاحة تأجيل مدفوعات الضمان الاجتماعي والضرائب.

وأضاف رئيس الوزراء الياباني: الحكومة ترغب في مساعدة الشركات على الاستمرار وحماية الوظائف.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
02:52 PM

اليابان تعلن عن خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 988 مليار دولار

تشمل 6 تريليونات ينّ مدفوعات نقدية للأُسر والشركات الصغيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم خطة ضخمة لدعم الاقتصاد في بلاده.

وقال "شينزو آبي": الحكومة قررت إطلاق حزمة تحفيز قيمتها نحو 108 تريليونات ين "ما يعادل 988 مليار دولار"، تشمل أكثر من ستة تريليونات ين مدفوعات نقدية للأُسر والشركات الصغيرة و26 تريليون ين لإتاحة تأجيل مدفوعات الضمان الاجتماعي والضرائب.

وأضاف رئيس الوزراء الياباني: الحكومة ترغب في مساعدة الشركات على الاستمرار وحماية الوظائف.

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