فيديو .. الرئيس الأمريكي يدعو ولي العهد للوقوف إلى جانبه في قمة العشرين

عرضت مواقع يابانية مقطع فيديو يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وهو يدعو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للوقوف إلى جانبه خلال التقاط الصورة التذكارية للرؤساء والقادة المشاركين في قمة الـ 20 في أوساكا اليابانية.

كما تبادل الزعيمان حديثاً جانبياً قُبيل التقاط الصور التذكارية، وينتظر أن يتناول الرئيس الأمريكي وجبة الإفطار، غداً السبت مع ولي العهد، قبل لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ.