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"صحة الجوف" تنفذ أربع مبادرات توعوية للوقاية من كورونا

يتم من خلالها منح وسام المبادرة للمنشأة المطبقة للبرتوكولات

أطلقت "صحة الجوف" أربع مبادرات توعوية صحية شملت مبادرة "أبطال الالتزام"، بالتعاون مع أمانة المنطقة لتنفيذ جولات مفاجئة على المطاعم والمقاهي، يتم من خلالها منح وسام المبادرة للمنشأة المطبقة للبرتوكولات الرسمية المعتمدة للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وهدفت المبادرة الثانية "جولات ميدانية للوعي الصحي" إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع على الالتزام بالتدابير الوقائية في أسواق سكاكا، وسوق الجوف الشعبي، ومتنزه النخيل، فيما حملت المبادرة الثالثة عنوان "المشاركة في المناسبات الخاصة"، والرابعة بعنوان "تكثيف النشر "، واستهدفت مواقع التواصل الإجتماعي عبر وسم #الجوف_بالتزامنا_نصفرها.

صحة الجوف وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الجوف" تنفذ أربع مبادرات توعوية للوقاية من كورونا
سبق

أطلقت "صحة الجوف" أربع مبادرات توعوية صحية شملت مبادرة "أبطال الالتزام"، بالتعاون مع أمانة المنطقة لتنفيذ جولات مفاجئة على المطاعم والمقاهي، يتم من خلالها منح وسام المبادرة للمنشأة المطبقة للبرتوكولات الرسمية المعتمدة للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وهدفت المبادرة الثانية "جولات ميدانية للوعي الصحي" إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع على الالتزام بالتدابير الوقائية في أسواق سكاكا، وسوق الجوف الشعبي، ومتنزه النخيل، فيما حملت المبادرة الثالثة عنوان "المشاركة في المناسبات الخاصة"، والرابعة بعنوان "تكثيف النشر "، واستهدفت مواقع التواصل الإجتماعي عبر وسم #الجوف_بالتزامنا_نصفرها.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
01:21 PM

"صحة الجوف" تنفذ أربع مبادرات توعوية للوقاية من كورونا

يتم من خلالها منح وسام المبادرة للمنشأة المطبقة للبرتوكولات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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أطلقت "صحة الجوف" أربع مبادرات توعوية صحية شملت مبادرة "أبطال الالتزام"، بالتعاون مع أمانة المنطقة لتنفيذ جولات مفاجئة على المطاعم والمقاهي، يتم من خلالها منح وسام المبادرة للمنشأة المطبقة للبرتوكولات الرسمية المعتمدة للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وهدفت المبادرة الثانية "جولات ميدانية للوعي الصحي" إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع على الالتزام بالتدابير الوقائية في أسواق سكاكا، وسوق الجوف الشعبي، ومتنزه النخيل، فيما حملت المبادرة الثالثة عنوان "المشاركة في المناسبات الخاصة"، والرابعة بعنوان "تكثيف النشر "، واستهدفت مواقع التواصل الإجتماعي عبر وسم #الجوف_بالتزامنا_نصفرها.

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