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بعد 4 أيام من فقدانه.. البحث عن "العامري" صياد جزيرة فرسان يتواصل

الجهات الأمنية والمتطوعون يواصلون جهودهم.. وجد قاربه يدور حول نفسه

تواصلت عمليات البحث عن الصياد محمد العامري المفقود في البحر الأحمر بأرخبيل جزر فرسان بعد فقدانه، الاثنين الماضي، والعثور على قاربه يدور حول نفسه في البحر.

وتبذل الجهات الأمنية والمعنية والمتطوعين جهوداً حثيثة للعثور على الصياد محمد العامري الذي فُقد في ظروف غامضة بعدما خرج للصيد بين جزيرتي قماح وفرسان في منطقة جازان.

وبيّن مقربون أن الصياد محمد العامري خرج من الميناء بعد الظهر؛ بهدف صيد نوع محدد من الأسماك يتكاثر في هذه الأيام، وكان ينوي الصيد بين جزيرة قماح وفرسان؛ لكنه فُقِد في مواقع قريبة.

وبيّن المقربون أن صيادين عائدين من الصيد عثروا على قاربه يدور حول نفسه في عرض البحر؛ مما دعاهم للاقتراب والتأكد من أنه غير موجود؛ مشيرين في توقعاتهم إلى أنه قذف في البحر بسبب عطل في محرك القارب؛ مؤكدين أن الجهود متواصلة للبحث من قِبَل الجهات المعنية والمتطوعين.

جازان جزر فرسان

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بعد 4 أيام من فقدانه.. البحث عن "العامري" صياد جزيرة فرسان يتواصل
سبق

تواصلت عمليات البحث عن الصياد محمد العامري المفقود في البحر الأحمر بأرخبيل جزر فرسان بعد فقدانه، الاثنين الماضي، والعثور على قاربه يدور حول نفسه في البحر.

وتبذل الجهات الأمنية والمعنية والمتطوعين جهوداً حثيثة للعثور على الصياد محمد العامري الذي فُقد في ظروف غامضة بعدما خرج للصيد بين جزيرتي قماح وفرسان في منطقة جازان.

وبيّن مقربون أن الصياد محمد العامري خرج من الميناء بعد الظهر؛ بهدف صيد نوع محدد من الأسماك يتكاثر في هذه الأيام، وكان ينوي الصيد بين جزيرة قماح وفرسان؛ لكنه فُقِد في مواقع قريبة.

وبيّن المقربون أن صيادين عائدين من الصيد عثروا على قاربه يدور حول نفسه في عرض البحر؛ مما دعاهم للاقتراب والتأكد من أنه غير موجود؛ مشيرين في توقعاتهم إلى أنه قذف في البحر بسبب عطل في محرك القارب؛ مؤكدين أن الجهود متواصلة للبحث من قِبَل الجهات المعنية والمتطوعين.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
01:44 PM

بعد 4 أيام من فقدانه.. البحث عن "العامري" صياد جزيرة فرسان يتواصل

الجهات الأمنية والمتطوعون يواصلون جهودهم.. وجد قاربه يدور حول نفسه

A A A
محمد المواسي - جازان
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3,760

تواصلت عمليات البحث عن الصياد محمد العامري المفقود في البحر الأحمر بأرخبيل جزر فرسان بعد فقدانه، الاثنين الماضي، والعثور على قاربه يدور حول نفسه في البحر.

وتبذل الجهات الأمنية والمعنية والمتطوعين جهوداً حثيثة للعثور على الصياد محمد العامري الذي فُقد في ظروف غامضة بعدما خرج للصيد بين جزيرتي قماح وفرسان في منطقة جازان.

وبيّن مقربون أن الصياد محمد العامري خرج من الميناء بعد الظهر؛ بهدف صيد نوع محدد من الأسماك يتكاثر في هذه الأيام، وكان ينوي الصيد بين جزيرة قماح وفرسان؛ لكنه فُقِد في مواقع قريبة.

وبيّن المقربون أن صيادين عائدين من الصيد عثروا على قاربه يدور حول نفسه في عرض البحر؛ مما دعاهم للاقتراب والتأكد من أنه غير موجود؛ مشيرين في توقعاتهم إلى أنه قذف في البحر بسبب عطل في محرك القارب؛ مؤكدين أن الجهود متواصلة للبحث من قِبَل الجهات المعنية والمتطوعين.

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