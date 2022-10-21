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"جوجل" تُقرر إصلاح عيب خطير في "بيكسل 4"

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، أنها ستُصدر خلال الفترة المقبلة تحديثًا يصلح عيبًا خطيرًا في هاتفها الأحدث "بيكسل 4"، والذي يهدد خصوصية مستخدمه بصورة كبيرة.

وأشار تقرير نشرته شبكة "إن دي تي في" الهندية، إلى أن "جوجل" ستصدر خلال الأشهر المقبلة تحديثًا يصلب عيب فتح قفل هاتف "بيكسل 4" عن طريق الوجه.

وكان مستخدمون قد اكتشفوا عيبًا خطيرًا في "بيكسل 4"، والذي يسمح بفتح قفل الهاتف عن طريق الوجه، حتى لو كانت الأعين مغلقة؛ مما يهدد خصوصية المستخدم؛ خاصة وأنه يمكن فتح هاتفها من دون علمه وهو نائم أو مغمى عليه.

وقال جوجل في بيانها: "عرفنا بتلك المشكلة، التي نصفها بالخطيرة الخاصة بهاتف بيكسل 4".

وتابعت: "سنوفر خيارًا للمستخدمين بأن يطلبوا ألا يفتح الهاتف (بيكسل 4) إلا إذا كانت أعينهم مفتوحة، وسيصل التحديث الجديد إلى كل المستخدمين خلال الأشهر المقبلة.

ويستخدم "بيكسل 4" أجهزة استشعار تحت الحمراء وجهاز عرض من نوع "Dot" لفتح قفل الهاتف عن طريق الوجه، وجعله يعمل ليس على فتح قفل الهاتف فقط، بل على مصادقات الدفع والتطبيقات بما في ذلك التطبيقات المصرفية.

ونصحت "جوجل" المستخدمين بتفعيل ميزة "انتباه الشاشة" على هواتف "بيكسل 4"، والتي لن تجعل الشاشة مفعلة ونشطة؛ إلا إذا فتحت عينيك وانتبهت إلى الشاشة.

وفي النهاية، قالت جوجل إنه يمكن لمن يخشى حاليًا على خصوصيته قبل طرح التحديث، أن يفعّل ميزة أمان إضافية بضرورة توفير نقش أو كلمة سر لفتح قفل الجهاز بعيدًا عن فتح القفل عن طريق بصمة الوجه.

جوجل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل" تُقرر إصلاح عيب خطير في "بيكسل 4"
سبق

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، أنها ستُصدر خلال الفترة المقبلة تحديثًا يصلح عيبًا خطيرًا في هاتفها الأحدث "بيكسل 4"، والذي يهدد خصوصية مستخدمه بصورة كبيرة.

وأشار تقرير نشرته شبكة "إن دي تي في" الهندية، إلى أن "جوجل" ستصدر خلال الأشهر المقبلة تحديثًا يصلب عيب فتح قفل هاتف "بيكسل 4" عن طريق الوجه.

وكان مستخدمون قد اكتشفوا عيبًا خطيرًا في "بيكسل 4"، والذي يسمح بفتح قفل الهاتف عن طريق الوجه، حتى لو كانت الأعين مغلقة؛ مما يهدد خصوصية المستخدم؛ خاصة وأنه يمكن فتح هاتفها من دون علمه وهو نائم أو مغمى عليه.

وقال جوجل في بيانها: "عرفنا بتلك المشكلة، التي نصفها بالخطيرة الخاصة بهاتف بيكسل 4".

وتابعت: "سنوفر خيارًا للمستخدمين بأن يطلبوا ألا يفتح الهاتف (بيكسل 4) إلا إذا كانت أعينهم مفتوحة، وسيصل التحديث الجديد إلى كل المستخدمين خلال الأشهر المقبلة.

ويستخدم "بيكسل 4" أجهزة استشعار تحت الحمراء وجهاز عرض من نوع "Dot" لفتح قفل الهاتف عن طريق الوجه، وجعله يعمل ليس على فتح قفل الهاتف فقط، بل على مصادقات الدفع والتطبيقات بما في ذلك التطبيقات المصرفية.

ونصحت "جوجل" المستخدمين بتفعيل ميزة "انتباه الشاشة" على هواتف "بيكسل 4"، والتي لن تجعل الشاشة مفعلة ونشطة؛ إلا إذا فتحت عينيك وانتبهت إلى الشاشة.

وفي النهاية، قالت جوجل إنه يمكن لمن يخشى حاليًا على خصوصيته قبل طرح التحديث، أن يفعّل ميزة أمان إضافية بضرورة توفير نقش أو كلمة سر لفتح قفل الجهاز بعيدًا عن فتح القفل عن طريق بصمة الوجه.

21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
10:59 AM

"جوجل" تُقرر إصلاح عيب خطير في "بيكسل 4"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، أنها ستُصدر خلال الفترة المقبلة تحديثًا يصلح عيبًا خطيرًا في هاتفها الأحدث "بيكسل 4"، والذي يهدد خصوصية مستخدمه بصورة كبيرة.

وأشار تقرير نشرته شبكة "إن دي تي في" الهندية، إلى أن "جوجل" ستصدر خلال الأشهر المقبلة تحديثًا يصلب عيب فتح قفل هاتف "بيكسل 4" عن طريق الوجه.

وكان مستخدمون قد اكتشفوا عيبًا خطيرًا في "بيكسل 4"، والذي يسمح بفتح قفل الهاتف عن طريق الوجه، حتى لو كانت الأعين مغلقة؛ مما يهدد خصوصية المستخدم؛ خاصة وأنه يمكن فتح هاتفها من دون علمه وهو نائم أو مغمى عليه.

وقال جوجل في بيانها: "عرفنا بتلك المشكلة، التي نصفها بالخطيرة الخاصة بهاتف بيكسل 4".

وتابعت: "سنوفر خيارًا للمستخدمين بأن يطلبوا ألا يفتح الهاتف (بيكسل 4) إلا إذا كانت أعينهم مفتوحة، وسيصل التحديث الجديد إلى كل المستخدمين خلال الأشهر المقبلة.

ويستخدم "بيكسل 4" أجهزة استشعار تحت الحمراء وجهاز عرض من نوع "Dot" لفتح قفل الهاتف عن طريق الوجه، وجعله يعمل ليس على فتح قفل الهاتف فقط، بل على مصادقات الدفع والتطبيقات بما في ذلك التطبيقات المصرفية.

ونصحت "جوجل" المستخدمين بتفعيل ميزة "انتباه الشاشة" على هواتف "بيكسل 4"، والتي لن تجعل الشاشة مفعلة ونشطة؛ إلا إذا فتحت عينيك وانتبهت إلى الشاشة.

وفي النهاية، قالت جوجل إنه يمكن لمن يخشى حاليًا على خصوصيته قبل طرح التحديث، أن يفعّل ميزة أمان إضافية بضرورة توفير نقش أو كلمة سر لفتح قفل الجهاز بعيدًا عن فتح القفل عن طريق بصمة الوجه.

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