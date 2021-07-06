"الصاعدي" يرزق بـ "عبدالله"

رزق الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بمولود اتفق وحرمه على تسميته ، "عبدالله" نسأل الله أن يبارك فيه وأن يجعله قرة عين لوالديه.
رزق الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بمولود اتفق وحرمه على تسميته ، "عبدالله" نسأل الله أن يبارك فيه وأن يجعله قرة عين لوالديه.
رزق الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بمولود اتفق وحرمه على تسميته ، "عبدالله" نسأل الله أن يبارك فيه وأن يجعله قرة عين لوالديه.
رزق الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بمولود اتفق وحرمه على تسميته ، "عبدالله" نسأل الله أن يبارك فيه وأن يجعله قرة عين لوالديه.