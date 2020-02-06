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"المواصفات" ترفع مستوى المتطلبات الفنية الإلزامية للتوصيلات والأفياش

يأتي استمراراً لجهودها في تعزيز إجراءات رفع معدلات السلامة والجودة

وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على رفع مستوى إجراءات المطابقة الإلزامية على منتجات التوصيلات الكهربائية والأسلاك الكهربائية والأفياش، والإلزام بمستوى المطابقة الخامس بدلاً من الثالث والمتمثل في الحصول على علامة الجودة السعودية لتلك المنتجات كشرط أساسي للسماح بتداولها في السوق.

وأوضحت هيئة المواصفات أن هذا الإجراء يأتي استمراراً لجهودها في تعزيز إجراءات رفع معدلات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة بالسوق، مشيرة إلى أنه سيواكب الإلزام بعلامة الجودة رفع مستوى المتطلبات الفنية للتوصيلات والأفياش خاصة فيما يتصل بمقاومة الاحتراق والاشتعال، ومقاومة الانكسار، إلى جانب تحمل الحرارة وفقاً للمواصفات الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

وأشارت الهيئة إلى أن مجلس إدارتها قرر الإلزام بعلامة الجودة على منتجات التوصيلات الكهربائية بعد ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق الإلزام بالعلامة على منتجات الأسلاك والأفياش الكهربائية بعد سنة من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أيضاً.

يشار إلى أن نسبة المصانع الحاصلة على تراخيص باستخدام علامة الجودة من الهيئة ارتفعت في العام 2019 بمعدل 48% عن عام 2018، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت الحاصلة على الترخيص باستخدام علامة الجودة في المملكة وخارجها (540) منشأة وبلغ عدد التراخيص السارية لها (666) ترخيصاً، إضافةً إلى وجود (252) طلب ترخيص تحت الدراسة بنهاية عام 2019م ، وتم إصدار (287) ترخيصا جديدا خلال عام 2019م.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منتجات التوصيلات الكهربائية والأسلاك الكهربائية والأفياش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات" ترفع مستوى المتطلبات الفنية الإلزامية للتوصيلات والأفياش
سبق

وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على رفع مستوى إجراءات المطابقة الإلزامية على منتجات التوصيلات الكهربائية والأسلاك الكهربائية والأفياش، والإلزام بمستوى المطابقة الخامس بدلاً من الثالث والمتمثل في الحصول على علامة الجودة السعودية لتلك المنتجات كشرط أساسي للسماح بتداولها في السوق.

وأوضحت هيئة المواصفات أن هذا الإجراء يأتي استمراراً لجهودها في تعزيز إجراءات رفع معدلات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة بالسوق، مشيرة إلى أنه سيواكب الإلزام بعلامة الجودة رفع مستوى المتطلبات الفنية للتوصيلات والأفياش خاصة فيما يتصل بمقاومة الاحتراق والاشتعال، ومقاومة الانكسار، إلى جانب تحمل الحرارة وفقاً للمواصفات الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

وأشارت الهيئة إلى أن مجلس إدارتها قرر الإلزام بعلامة الجودة على منتجات التوصيلات الكهربائية بعد ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق الإلزام بالعلامة على منتجات الأسلاك والأفياش الكهربائية بعد سنة من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أيضاً.

يشار إلى أن نسبة المصانع الحاصلة على تراخيص باستخدام علامة الجودة من الهيئة ارتفعت في العام 2019 بمعدل 48% عن عام 2018، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت الحاصلة على الترخيص باستخدام علامة الجودة في المملكة وخارجها (540) منشأة وبلغ عدد التراخيص السارية لها (666) ترخيصاً، إضافةً إلى وجود (252) طلب ترخيص تحت الدراسة بنهاية عام 2019م ، وتم إصدار (287) ترخيصا جديدا خلال عام 2019م.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
10:46 AM

"المواصفات" ترفع مستوى المتطلبات الفنية الإلزامية للتوصيلات والأفياش

يأتي استمراراً لجهودها في تعزيز إجراءات رفع معدلات السلامة والجودة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على رفع مستوى إجراءات المطابقة الإلزامية على منتجات التوصيلات الكهربائية والأسلاك الكهربائية والأفياش، والإلزام بمستوى المطابقة الخامس بدلاً من الثالث والمتمثل في الحصول على علامة الجودة السعودية لتلك المنتجات كشرط أساسي للسماح بتداولها في السوق.

وأوضحت هيئة المواصفات أن هذا الإجراء يأتي استمراراً لجهودها في تعزيز إجراءات رفع معدلات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة بالسوق، مشيرة إلى أنه سيواكب الإلزام بعلامة الجودة رفع مستوى المتطلبات الفنية للتوصيلات والأفياش خاصة فيما يتصل بمقاومة الاحتراق والاشتعال، ومقاومة الانكسار، إلى جانب تحمل الحرارة وفقاً للمواصفات الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

وأشارت الهيئة إلى أن مجلس إدارتها قرر الإلزام بعلامة الجودة على منتجات التوصيلات الكهربائية بعد ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق الإلزام بالعلامة على منتجات الأسلاك والأفياش الكهربائية بعد سنة من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أيضاً.

يشار إلى أن نسبة المصانع الحاصلة على تراخيص باستخدام علامة الجودة من الهيئة ارتفعت في العام 2019 بمعدل 48% عن عام 2018، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت الحاصلة على الترخيص باستخدام علامة الجودة في المملكة وخارجها (540) منشأة وبلغ عدد التراخيص السارية لها (666) ترخيصاً، إضافةً إلى وجود (252) طلب ترخيص تحت الدراسة بنهاية عام 2019م ، وتم إصدار (287) ترخيصا جديدا خلال عام 2019م.

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