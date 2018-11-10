أحداث الأسبوع.. جولة الملك سلمان سحائب خير أمطرت القصيم وحائل بـ859 مشروعاً تنموياً

شهدت 7 مشاريع نوعية دشّنها ولي العهد

شهدت أيام الأسبوع الماضي أحداثاً اقتصادية كبيرة في المملكة، كان أبرزها بلا منازع جولة الخير والنماء التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبصحبته ولي العهد الأمين -يحفظهما الله- إلى منطقتي القصيم وحائل، وتم في الجولة تدشين 259 من المشاريع العملاقة، التي تجاوزت قيمتها 23 مليار ريال، كما كرم المواطنين المتميزين ممن كانت لهم إسهامات خيرية أو علمية متنوعة. ومن أهم أحداث الأسبوع ذاته، المشروعات السبعة التي افتتحها سمو ولي العهد في مجال الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والطب الجيني، وصناعة الطائرات. وتأتي المشروعات الجديدة لخادم الحرمين وولي عهده، لتؤكد نجاح برامج رؤية 2030 التي وعدت بطفرات تنموية في مناطق المملكة مجتمعة، ودفع عجلة التنمية.

وهنا أهم أحداث الرصد الأسبوعي بداية من مطلع أيام الأسبوع

الأحد 5 نوفمبر:

منتخب الشباب يتوج بكأس آسيا بعد غياب 26 عاماً

تُوج المنتخب السعودي تحت 19 عاماً بطلاً لكأس آسيا للشباب "إندونيسيا 2018" بعد فوزه على كوريا الجنوبية 2-1 في المباراة النهائية، ليحصد ثالث ألقابه الآسيوية. وكان المنتخب السعودي للشباب سبق له الفوز بكأس آسيا في مناسبتين، الأولى عام 1986، والثانية عام 1992. واحتاج "الأخضر" الشاب لـ26 عاماً ليظفر باللقب الآسيوي الثالث، والذي كان قريباً منه في النسخة الماضية عندما تأهل للمباراة النهائية أمام اليابان، لكنه خسر بركلات الترجيح.

https://sabq.org/q3DVCm

الاثنين 6 نوفمبر

ولي العهد يدشن 7 مشروعات استراتيجية في مجال الطاقة

دشن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، ووضع حجر أساس، سبعة مشروعات استراتيجية، في مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجيني وصناعة الطائرات، وأول مفاعل للأبحاث النووية، ومركز لتطوير هياكل الطائرات، وذلك خلال زيارة سموه لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

https://sabq.org/vdPx7j

الاثنين 6 نوفمبر

هيئة الأمر بالمعروف تنظيم مؤتمر منهج السلف الصالح

افتتح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في الرياض، أعمال مؤتمر "منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه".

https://sabq.org/LpCy8S

الاثنين 6 نوفمبر

تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران

دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ، والتي وتستهدف على وجه التحديد قطاع الطاقة، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي النووي مع إيران في مايو الماضي.

وبعد ستة أشهر على انسحابها من الاتفاق الدولي مع إيران الموقّع في 2015، أكدت واشنطن إعادة فرض عقوباتها الأشد على طهران ابتداءً من الاثنين.

https://sabq.org/dz7VSG

الثلاثاء 6 نوفمبر

خادم الحرمين الشريفين يزور القصيم

وصل، بحفظ الله ورعايته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى منطقة القصيم مساء الثلاثاء الماضي، وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود.

https://sabq.org/jrpQDd

الثلاثاء 6 نوفمبر

خادم الحرمين الشريفين يكرم متميزي منطقة القصيم

كرَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– مجموعة من متميزي منطقة القصيم في مستهل زيارته الميمونة للمنطقة، ونشر حساب مركز التواصل الحكومي على "تويتر" إنفوجرافيك، تضمّن نبذات عن مجالات عمل هؤلاء المتميزين، وأبرز الجوائز التي حصلوا عليها.

https://sabq.org/xtjgLN

الثلاثاء 6 نوفمبر

خادم الحرمين يوجّه بإطلاق سراح السجناء المعسرين بالقصيم وحائل

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة القصيم وحائل في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال، وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

https://sabq.org/xnF9vg

https://sabq.org/H3XtQG

الأربعاء 7 نوفمبر

الانتخابات النصفية الأمريكية 2018م

رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنتائج الانتخابات النصفية الأمريكية 2018؛ لافتاً إلى "النجاح الهائل"، ومقدماً شكره للجميع؛ وذلك في أول تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وتأتي تغريدة "ترامب" بعد محافظة الجمهوريين على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ؛ وفقاً لـCNN؛ في حين تَمَكّن الديمقراطيون من تحقيق فوز كبير، وكسب أغلبية المقاعد في مجلس النواب؛ وذلك لأول مرة منذ 8 سنوات. ويُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها "استفتاء" على رئاسة "ترامب" الذي تنتهي ولايته الحالية في 2020.

https://sabq.org/xGJzLY

الأربعاء 7 نوفمبر

إطلاق مشروع "سامي نافانتيا" للصناعات البحرية

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI والشركة الإسبانية نافانتيا للصناعات البحرية عن تدشين مشروعهما المشترك تحت اسم ‏(‏SAMI Navantia Naval Industries‏)‏، وذلك على إثر الاتفاقية التي وقّعها الطرفان في أبريل الماضي؛ لتصميم وبناء 5 فرقاطات حربية من نوع "أفانتي 2200" معزَّزة بنظام إدارة القتال لصالح وزارة الدفاع السعودية، وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة الإسبانية.

https://sabq.org/YNFGQV

الأربعاء 7 نوفمبر

خادم الحرمين يدشن 600 مشروع تنموي بالقصيم بقيمة 16 مليار ريال

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته لمنطقة القصيم، برفقة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، يوم الأربعاء الماضي، 600 مشروع تنموي في مجالات متنوعة. حيث جرت مراسم تدشينها وافتتاحها في قصر الوادي بالقصيم، "تشتمل على جوانب تنموية وتعليمية وإسكان وطرق وبيئة ومياه وكهرباء وخدمات عامة إلى جانب مشاريع اقتصادية حكومية بتكلفة إجمالية تتجاوز 16 مليار ريال.

https://sabq.org/KcMxB9

الأربعاء 7 نوفمبر

خادم الحرمين الشريفين يكرّم المتميزين في حائل

كرَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– 8 من أهالي منطقة حائل، ممن كانت لهم إسهامات خيرية أو علمية متنوعة، وذلك في مستهلّ زيارته لمنطقة حائل الأربعاء الماضي.

https://sabq.org/F7YKpk

الخميس 8 نوفمبر

خادم الحرمين يدفع عجلة التنمية في ربوع حائل بـ7 مليارات ريال

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، 259 مشروعاً بمنطقة حائل، بتكلفة 7 مليارات ريال، وشملت المشاريع قطاعات: الطاقة والتعليم والإسكان والبيئة والمياه والسياحة والبلدية. ومن أبرز المشروعات ما يخص قطاع الطاقة بقيمة 1.88 مليار ريال (501 مليون دولار)، تشمل محطات توليد وتوزيع الكهرباء، كما تضمنت مشروعات بلدية بقيمة 1.26 مليار ريال، ومشروعات توزيع مياه بقيمة 959 مليون ريال، ووحدات سكنية للحرس الوطني قيمتها 1.1 مليار ريال.

https://sabq.org/FJ6jth

الجمعة 9 نوفمبر

"الدفاع المدني" يعلن عن عقوبات ضد متهوري السيول والأمطار

كشف مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، لـ"سبق"، عن تكوين لجنة تعمل حالياً بشأن معاقبة متهوري ومغامرات السيول، وقريباً سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل التي ستصدر بحق المتهورين من الشباب وغيرهم من الذين يقومون بمغامرات وتصرفات خطيرة، ويعرضون أنفسهم ومن معهم للخطر أثناء جريان السيول والأمطار.

الجمعة 9 نوفمبر

أمطار الرياض.. إنقاذ 93 شخصاً وتضرر 71 مركبة

تسببت الأمطار التي هطلت على منطقة الرياض أمس الجمعة في احتجاز مركبات في تجمعات مياه بمواقع متفرقة، وإنقاذ 93 شخصاً، فيما بلغ عدد المركبات المتضررة ٧١ مركبة، كما بلغ عدد التماسّات الكهربائية ٣٤ ولم تسجل أي إصابات أو وفيات.

https://sabq.org/B9qz6X

السبت 10 نوفمبر

"التحالف" يطلب من أمريكا وقف تزويد طائراته بالوقود جواً

طلب تحالف دعم الشرعية في اليمن من الولايات المتحدة وقف تزويد طائراته بالوقود جواً في اليمن، مؤكداً أن السعودية والدول الأعضاء زادت قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جواً. وجاء في بيان للتحالف: "انطلاقاً من جهود المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، للعمل بشكل مستمر على تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز الاعتماد على قدراتها الذاتية، تمكنت المملكة العربية السعودية ودول التحالف مؤخراً من زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جواً بشكل مستقل ضمن عملياتها لدعم الشرعية في اليمن".

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