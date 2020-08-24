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"الصحة": تسجيل 1175 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 2745 خلال الـ24 ساعة الماضية

سلطنة عُمان: 84509 إجمالي إصابات كورونا

لمتعافون 78,912 بنسبة شفاء بلغت 93,3%

أعلنت وزارة الصحة اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة قد بلغت 84509 حالات، والوفيات 637 حالة، فيما بلغت حصيلة المتعافين 78,912 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 93,3%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 37 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 406 حالات وإجمالي المنومين في العناية المركزة 149 حالة.

سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عُمان: 84509 إجمالي إصابات كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة قد بلغت 84509 حالات، والوفيات 637 حالة، فيما بلغت حصيلة المتعافين 78,912 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 93,3%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 37 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 406 حالات وإجمالي المنومين في العناية المركزة 149 حالة.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
05:05 PM

سلطنة عُمان: 84509 إجمالي إصابات كورونا

لمتعافون 78,912 بنسبة شفاء بلغت 93,3%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة قد بلغت 84509 حالات، والوفيات 637 حالة، فيما بلغت حصيلة المتعافين 78,912 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 93,3%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 37 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 406 حالات وإجمالي المنومين في العناية المركزة 149 حالة.

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