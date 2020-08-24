سلطنة عُمان: 84509 إجمالي إصابات كورونا

لمتعافون 78,912 بنسبة شفاء بلغت 93,3%

أعلنت وزارة الصحة اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة قد بلغت 84509 حالات، والوفيات 637 حالة، فيما بلغت حصيلة المتعافين 78,912 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 93,3%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 37 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 406 حالات وإجمالي المنومين في العناية المركزة 149 حالة.