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الجيش اليمني يقتل ويصيب 6 حوثيين في هجوم على مواقع تمركزهم بالضالع

أجهض 3 تسللات للميليشيا تجاه مواقعه في المحافظة

قتل وجرح ستة متمردين حوثيين، في هجوم شنته قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شرقي مديرية الحشاء في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن هجوم الجيش الوطني استهدف مواقع الميليشيا في منطقة سيلة رهادة شرق مديرية الحشاء جنوبي المحافظة.

وبين أن قوات الجيش الوطني أحبطت تسللاً للميليشيا الحوثية في اتجاه مناطق الحرة، والساحلة، والمشاريع شمالي غرب المحافظة ذاتها، وأجبرتها على الفرار في اتجاه حبيل السماعي غرب مدينة الفاخر، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.

الجيش اليمني ميليشيا الحوثي

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الجيش اليمني يقتل ويصيب 6 حوثيين في هجوم على مواقع تمركزهم بالضالع
سبق

قتل وجرح ستة متمردين حوثيين، في هجوم شنته قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شرقي مديرية الحشاء في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن هجوم الجيش الوطني استهدف مواقع الميليشيا في منطقة سيلة رهادة شرق مديرية الحشاء جنوبي المحافظة.

وبين أن قوات الجيش الوطني أحبطت تسللاً للميليشيا الحوثية في اتجاه مناطق الحرة، والساحلة، والمشاريع شمالي غرب المحافظة ذاتها، وأجبرتها على الفرار في اتجاه حبيل السماعي غرب مدينة الفاخر، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
08:04 PM

الجيش اليمني يقتل ويصيب 6 حوثيين في هجوم على مواقع تمركزهم بالضالع

أجهض 3 تسللات للميليشيا تجاه مواقعه في المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل وجرح ستة متمردين حوثيين، في هجوم شنته قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شرقي مديرية الحشاء في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن هجوم الجيش الوطني استهدف مواقع الميليشيا في منطقة سيلة رهادة شرق مديرية الحشاء جنوبي المحافظة.

وبين أن قوات الجيش الوطني أحبطت تسللاً للميليشيا الحوثية في اتجاه مناطق الحرة، والساحلة، والمشاريع شمالي غرب المحافظة ذاتها، وأجبرتها على الفرار في اتجاه حبيل السماعي غرب مدينة الفاخر، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.

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