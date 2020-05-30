الولايات المتحدة: تسجيل 21304 إصابات جديدة و1265 وفاة إضافية بكورونا

وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1.719.827

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تسجيل 21304 إصابات مؤكدة و1265 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1.719.827 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 101711 حالات وفاة.