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تقديراً لعملها البطولي.. أمير جازان يكرّم "ممرضة الشاطئ" وشقيقها

أكد أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء المملكة

كرّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، الممرضة نجاح أبوالقاسم حكمي، وشقيقها رائد أبوالقاسم حكمي، والجندي أول منصور بن حسن زعقان أحد منسوبي حرس الحدود بقطاع البحث والإنقاذ بجازان.

جاء التكريم بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، عقب تمكّن المكرّمين من إنقاذ طفل ووالده من الغرق بالكورنيش الجنوبي.

وأثنى أمير جازان على موقف الممرضة نجاح حكمي وشقيقها رائد حكمي والجندي أول منصور زعقان البطولي، وتفانيهم في إنقاذ حياة الطفل ووالده من الغرق، مؤكداً أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبهم، عبّر المكرّمون عن اعتزازهم بتكريم أمير منطقة جازان ونائبه لهم، الذي يأتي امتداداً لما توليه القيادة لأبنائها بمختلف مناطق المملكة.

وذكروا أن ما قاموا به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي.

جاء ذلك بعد نشر "سبق" تقريراً عن القصة تحت عنوان: "قبل أن يبتلعهما البحر.. شاهد كيف أنقذ شاب وشقيقته طفلاً ووالده بجازان".

وكان قد وجّه مدير عام الشؤون الصحية بجازان، بتكريم الممرضة نجاح أبوالقاسم حكمي، وشقيقها بعد بطولتهما في إنقاذ طفل وأبيه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقديراً لعملها البطولي.. أمير جازان يكرّم "ممرضة الشاطئ" وشقيقها
سبق

كرّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، الممرضة نجاح أبوالقاسم حكمي، وشقيقها رائد أبوالقاسم حكمي، والجندي أول منصور بن حسن زعقان أحد منسوبي حرس الحدود بقطاع البحث والإنقاذ بجازان.

جاء التكريم بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، عقب تمكّن المكرّمين من إنقاذ طفل ووالده من الغرق بالكورنيش الجنوبي.

وأثنى أمير جازان على موقف الممرضة نجاح حكمي وشقيقها رائد حكمي والجندي أول منصور زعقان البطولي، وتفانيهم في إنقاذ حياة الطفل ووالده من الغرق، مؤكداً أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبهم، عبّر المكرّمون عن اعتزازهم بتكريم أمير منطقة جازان ونائبه لهم، الذي يأتي امتداداً لما توليه القيادة لأبنائها بمختلف مناطق المملكة.

وذكروا أن ما قاموا به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي.

جاء ذلك بعد نشر "سبق" تقريراً عن القصة تحت عنوان: "قبل أن يبتلعهما البحر.. شاهد كيف أنقذ شاب وشقيقته طفلاً ووالده بجازان".

وكان قد وجّه مدير عام الشؤون الصحية بجازان، بتكريم الممرضة نجاح أبوالقاسم حكمي، وشقيقها بعد بطولتهما في إنقاذ طفل وأبيه.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
03:42 PM

تقديراً لعملها البطولي.. أمير جازان يكرّم "ممرضة الشاطئ" وشقيقها

أكد أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء المملكة

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فهد كاملي - جازان
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7,196

كرّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، الممرضة نجاح أبوالقاسم حكمي، وشقيقها رائد أبوالقاسم حكمي، والجندي أول منصور بن حسن زعقان أحد منسوبي حرس الحدود بقطاع البحث والإنقاذ بجازان.

جاء التكريم بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، عقب تمكّن المكرّمين من إنقاذ طفل ووالده من الغرق بالكورنيش الجنوبي.

وأثنى أمير جازان على موقف الممرضة نجاح حكمي وشقيقها رائد حكمي والجندي أول منصور زعقان البطولي، وتفانيهم في إنقاذ حياة الطفل ووالده من الغرق، مؤكداً أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبهم، عبّر المكرّمون عن اعتزازهم بتكريم أمير منطقة جازان ونائبه لهم، الذي يأتي امتداداً لما توليه القيادة لأبنائها بمختلف مناطق المملكة.

وذكروا أن ما قاموا به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي.

جاء ذلك بعد نشر "سبق" تقريراً عن القصة تحت عنوان: "قبل أن يبتلعهما البحر.. شاهد كيف أنقذ شاب وشقيقته طفلاً ووالده بجازان".

وكان قد وجّه مدير عام الشؤون الصحية بجازان، بتكريم الممرضة نجاح أبوالقاسم حكمي، وشقيقها بعد بطولتهما في إنقاذ طفل وأبيه.

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