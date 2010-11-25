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بريطانيا تقترض نحو 400 مليار جنيه إسترليني لسداد تكاليف تفشّي "كورونا"

"سوناك" بيّن أن الاقتصاد سينكمش بمقدار 11.3%

ذكر وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، اليوم (الأربعاء)، أن بريطانيا ستقترض ما يقرب من 400 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية الحالية؛ لسداد تكاليف تفشي فيروس كورونا الضخم الذي أصاب اقتصادها؛ مما رفع عجز الميزانية إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية.

وبيّن "سوناك" أن سادس أكبر اقتصاد في العالم من المقرّر أن ينكمش بنسبة 11.3 في المئة في 2020، وهو أكبر انكماش له منذ أوائل القرن الثامن عشر، قبل أن ينمو بنسبة 5.5 في المئة في عام 2021، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح وزير المالية للبرلمان أن أولويات الحكومة العاجلة هي حماية حياة الناس وسبل عيشهم.

وأضاف أن الاقتراض العام من المقرر أن يرتفع إلى 394 مليار جنيه (526 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2020/21.

وتعادل قيمة الاقتراض 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل على الإطلاق خلال وقت السلم.

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بريطانيا تقترض نحو 400 مليار جنيه إسترليني لسداد تكاليف تفشّي "كورونا"
سبق

ذكر وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، اليوم (الأربعاء)، أن بريطانيا ستقترض ما يقرب من 400 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية الحالية؛ لسداد تكاليف تفشي فيروس كورونا الضخم الذي أصاب اقتصادها؛ مما رفع عجز الميزانية إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية.

وبيّن "سوناك" أن سادس أكبر اقتصاد في العالم من المقرّر أن ينكمش بنسبة 11.3 في المئة في 2020، وهو أكبر انكماش له منذ أوائل القرن الثامن عشر، قبل أن ينمو بنسبة 5.5 في المئة في عام 2021، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح وزير المالية للبرلمان أن أولويات الحكومة العاجلة هي حماية حياة الناس وسبل عيشهم.

وأضاف أن الاقتراض العام من المقرر أن يرتفع إلى 394 مليار جنيه (526 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2020/21.

وتعادل قيمة الاقتراض 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل على الإطلاق خلال وقت السلم.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
05:21 PM

بريطانيا تقترض نحو 400 مليار جنيه إسترليني لسداد تكاليف تفشّي "كورونا"

"سوناك" بيّن أن الاقتصاد سينكمش بمقدار 11.3%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، اليوم (الأربعاء)، أن بريطانيا ستقترض ما يقرب من 400 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية الحالية؛ لسداد تكاليف تفشي فيروس كورونا الضخم الذي أصاب اقتصادها؛ مما رفع عجز الميزانية إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية.

وبيّن "سوناك" أن سادس أكبر اقتصاد في العالم من المقرّر أن ينكمش بنسبة 11.3 في المئة في 2020، وهو أكبر انكماش له منذ أوائل القرن الثامن عشر، قبل أن ينمو بنسبة 5.5 في المئة في عام 2021، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح وزير المالية للبرلمان أن أولويات الحكومة العاجلة هي حماية حياة الناس وسبل عيشهم.

وأضاف أن الاقتراض العام من المقرر أن يرتفع إلى 394 مليار جنيه (526 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2020/21.

وتعادل قيمة الاقتراض 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل على الإطلاق خلال وقت السلم.

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