النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال شهر.. "موارد الرياض" تلزم 19 شركة بتسليم أجور متأخرة بـ54 مليون ريال

بعد الاجتماع مع مندوبيها ودراسة أوضاع العمالة ووضع خطة شهرية لمعالجة الأزمة

تمكَّنت إدارة الأزمات بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من إلزام 19 شركة للمقاولات بتسليم 29573 عاملاً أجورهم المتأخرة التي بلغ مجموعها (٥٤٬٤٣٦٬٣٢٤٫٠٠) ريالاً سعوديًّا .

وتفصيلاً، جاء ذلك بعد الاجتماع مع مندوبي الشركات المتعثرة، ودراسة أوضاع العمالة، ووضع خطة عمل شهرية لمعالجة الأزمة، تتضمن زيارات أسبوعية، وتحديثًا شهريًّا بالمستجدات.

يُذكر أن إدارة الأزمات تتولى مهام مباشرة البلاغات الواردة إليها فيما يخص تحسين أوضاع العمالة في الشركات، وتسليمهم أجورهم المتأخرة بعد التنسيق مع مُلاك الشركات، والاجتماع مع ممثلي السفارات والمنشآت، وعمل زيارات دورية لمواقع العمل والسكن للتأكد من الوضع العمالي والمالي، والبحث عن حلول على مستوى العاملين وأصحاب العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال شهر.. "موارد الرياض" تلزم 19 شركة بتسليم أجور متأخرة بـ54 مليون ريال
سبق

تمكَّنت إدارة الأزمات بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من إلزام 19 شركة للمقاولات بتسليم 29573 عاملاً أجورهم المتأخرة التي بلغ مجموعها (٥٤٬٤٣٦٬٣٢٤٫٠٠) ريالاً سعوديًّا .

وتفصيلاً، جاء ذلك بعد الاجتماع مع مندوبي الشركات المتعثرة، ودراسة أوضاع العمالة، ووضع خطة عمل شهرية لمعالجة الأزمة، تتضمن زيارات أسبوعية، وتحديثًا شهريًّا بالمستجدات.

يُذكر أن إدارة الأزمات تتولى مهام مباشرة البلاغات الواردة إليها فيما يخص تحسين أوضاع العمالة في الشركات، وتسليمهم أجورهم المتأخرة بعد التنسيق مع مُلاك الشركات، والاجتماع مع ممثلي السفارات والمنشآت، وعمل زيارات دورية لمواقع العمل والسكن للتأكد من الوضع العمالي والمالي، والبحث عن حلول على مستوى العاملين وأصحاب العمل.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
08:33 PM

خلال شهر.. "موارد الرياض" تلزم 19 شركة بتسليم أجور متأخرة بـ54 مليون ريال

بعد الاجتماع مع مندوبيها ودراسة أوضاع العمالة ووضع خطة شهرية لمعالجة الأزمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
410

تمكَّنت إدارة الأزمات بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من إلزام 19 شركة للمقاولات بتسليم 29573 عاملاً أجورهم المتأخرة التي بلغ مجموعها (٥٤٬٤٣٦٬٣٢٤٫٠٠) ريالاً سعوديًّا .

وتفصيلاً، جاء ذلك بعد الاجتماع مع مندوبي الشركات المتعثرة، ودراسة أوضاع العمالة، ووضع خطة عمل شهرية لمعالجة الأزمة، تتضمن زيارات أسبوعية، وتحديثًا شهريًّا بالمستجدات.

يُذكر أن إدارة الأزمات تتولى مهام مباشرة البلاغات الواردة إليها فيما يخص تحسين أوضاع العمالة في الشركات، وتسليمهم أجورهم المتأخرة بعد التنسيق مع مُلاك الشركات، والاجتماع مع ممثلي السفارات والمنشآت، وعمل زيارات دورية لمواقع العمل والسكن للتأكد من الوضع العمالي والمالي، والبحث عن حلول على مستوى العاملين وأصحاب العمل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,904
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,885
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,052
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة