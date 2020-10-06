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"الحارثي" يدشِّن مسابقة "مدرستي" لدعم التعليم عن بُعد بمدارس القنفذة

﻿"الزاحمي": تهدف لتعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والمشاركة المجتمعية

دشَّن قباس الحارثي، محافظ القنفذة بالإنابة، صباح اليوم بمدرسة زيد بن ثابت بالمحافظة، مسابقة "مدرستي" الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، التي أطلقتها وزارة التعليم بحضور مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور محمود عبده العلواني.

وقال مدير التعليم بمحافظة القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي، إنه تم تشكيل اللجان الخاصة بها في تعليم القنفذة؛ وذلك لدعم مشاركات المجتمع ومنسوبي التعليم، وأيضًا لدعم المهتمين بنشر ثقافة التعليم عن بُعد، والتعليم الإلكتروني.

وأكد مدير التعليم أهمية تفعيل المسابقة، والعناية بها، وتشكيل اللجان المنفذة والمحكمة التي تكونت من عدد من الإدارات والأقسام برئاسته، وعدد من الأعضاء ومكاتب التعليم برئاسة مديري المكاتب ورئيس وحدة التميز كمقرر وعدد من الأعضاء. مضيفًا بأن المدارس ستكون من خلال لجنة الجودة والتميز، كما سيكون منسق التميز بالمدرسة كمقرر ومنسق.

وأوضح أن المشاركة في هذه المسابقة تسهم بشكل كبير في تعزيز دور المدرسة والمجتمع، وتحقيقه في التعليم عن بُعد خلال تداعيات انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). لافتًا إلى أن المسابقة تستهدف منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين والطلبة وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة، وتقوم بتقديم محتويات معرفية مصممة بطرق إبداعية، يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "الزاحمي" بأن مجالات المسابقة تتضمن مجال التعليم لتصميم محتوى تعليمي، ومجال الإعلام والتثقيف لإنتاج محتوى تثقيفي إعلامي، ومجال التدريب لتصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية.

وشدّد "الزاحمي" في ختام تصريحه على أن المسابقة تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في المجتمع، وتعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور، إضافة إلى إثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة.. داعيًا الجميع للمشاركة الفاعلة في المسابقة.

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"الحارثي" يدشِّن مسابقة "مدرستي" لدعم التعليم عن بُعد بمدارس القنفذة
سبق

دشَّن قباس الحارثي، محافظ القنفذة بالإنابة، صباح اليوم بمدرسة زيد بن ثابت بالمحافظة، مسابقة "مدرستي" الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، التي أطلقتها وزارة التعليم بحضور مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور محمود عبده العلواني.

وقال مدير التعليم بمحافظة القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي، إنه تم تشكيل اللجان الخاصة بها في تعليم القنفذة؛ وذلك لدعم مشاركات المجتمع ومنسوبي التعليم، وأيضًا لدعم المهتمين بنشر ثقافة التعليم عن بُعد، والتعليم الإلكتروني.

وأكد مدير التعليم أهمية تفعيل المسابقة، والعناية بها، وتشكيل اللجان المنفذة والمحكمة التي تكونت من عدد من الإدارات والأقسام برئاسته، وعدد من الأعضاء ومكاتب التعليم برئاسة مديري المكاتب ورئيس وحدة التميز كمقرر وعدد من الأعضاء. مضيفًا بأن المدارس ستكون من خلال لجنة الجودة والتميز، كما سيكون منسق التميز بالمدرسة كمقرر ومنسق.

وأوضح أن المشاركة في هذه المسابقة تسهم بشكل كبير في تعزيز دور المدرسة والمجتمع، وتحقيقه في التعليم عن بُعد خلال تداعيات انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). لافتًا إلى أن المسابقة تستهدف منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين والطلبة وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة، وتقوم بتقديم محتويات معرفية مصممة بطرق إبداعية، يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "الزاحمي" بأن مجالات المسابقة تتضمن مجال التعليم لتصميم محتوى تعليمي، ومجال الإعلام والتثقيف لإنتاج محتوى تثقيفي إعلامي، ومجال التدريب لتصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية.

وشدّد "الزاحمي" في ختام تصريحه على أن المسابقة تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في المجتمع، وتعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور، إضافة إلى إثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة.. داعيًا الجميع للمشاركة الفاعلة في المسابقة.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
10:48 PM

"الحارثي" يدشِّن مسابقة "مدرستي" لدعم التعليم عن بُعد بمدارس القنفذة

﻿"الزاحمي": تهدف لتعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والمشاركة المجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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دشَّن قباس الحارثي، محافظ القنفذة بالإنابة، صباح اليوم بمدرسة زيد بن ثابت بالمحافظة، مسابقة "مدرستي" الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، التي أطلقتها وزارة التعليم بحضور مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور محمود عبده العلواني.

وقال مدير التعليم بمحافظة القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي، إنه تم تشكيل اللجان الخاصة بها في تعليم القنفذة؛ وذلك لدعم مشاركات المجتمع ومنسوبي التعليم، وأيضًا لدعم المهتمين بنشر ثقافة التعليم عن بُعد، والتعليم الإلكتروني.

وأكد مدير التعليم أهمية تفعيل المسابقة، والعناية بها، وتشكيل اللجان المنفذة والمحكمة التي تكونت من عدد من الإدارات والأقسام برئاسته، وعدد من الأعضاء ومكاتب التعليم برئاسة مديري المكاتب ورئيس وحدة التميز كمقرر وعدد من الأعضاء. مضيفًا بأن المدارس ستكون من خلال لجنة الجودة والتميز، كما سيكون منسق التميز بالمدرسة كمقرر ومنسق.

وأوضح أن المشاركة في هذه المسابقة تسهم بشكل كبير في تعزيز دور المدرسة والمجتمع، وتحقيقه في التعليم عن بُعد خلال تداعيات انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). لافتًا إلى أن المسابقة تستهدف منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين والطلبة وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة، وتقوم بتقديم محتويات معرفية مصممة بطرق إبداعية، يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "الزاحمي" بأن مجالات المسابقة تتضمن مجال التعليم لتصميم محتوى تعليمي، ومجال الإعلام والتثقيف لإنتاج محتوى تثقيفي إعلامي، ومجال التدريب لتصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية.

وشدّد "الزاحمي" في ختام تصريحه على أن المسابقة تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في المجتمع، وتعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور، إضافة إلى إثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة.. داعيًا الجميع للمشاركة الفاعلة في المسابقة.

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