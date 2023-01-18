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لماذا تحتض نانسي عجرم ابنتيها وتقول: "بروحنا نحميكن"؟

في ظهورها الأول منذ حادثة اقتحام منزلها

في أول ظهور لها منذ حادثة اقتحام منزلها نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابيها في "انستغرام" و"تويتر" صورة تجمعها بابنتيها إيلا وميلا، أرفقتها بتعليق: "إنتو الدني... وبروحنا منحميكن".

ويأتي نشر الصورة بعد تورط زوجها الدكتور فادي الهاشم بقضية قتل الشخص الذي دخل إلى الفيلا بهدف السرقة وفقًا لرواية عجرم وزوجها.

وعن نشر الصورة، قالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إنها لاقت تفاعلاً من متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين تضامنوا معها، خاصة بعد الحالة النفسية التي مرّت بها العائلة بعد ما تعرّضوا له من أوقات صعبة إثر الحادثة الأخيرة في منزلهم التي لا تزال تتفاعل.

ولم تنته قضية مقتل الشاب السوري محمد موسى على يد زوج نانسي، حيث ادعت القاضية غادة عون على زوج نانسي بجرم القتل عمدًا، وأحالت "عون" الملف إلى قاضي التحقيق نقولا منصور، ليقول الأخير كلمة الفصل قريبًا في القضية التي أثارت الرأي العام في العالم العربي ودارت حولها الكثير من الشبهات والشائعات.

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لماذا تحتض نانسي عجرم ابنتيها وتقول: "بروحنا نحميكن"؟
سبق

في أول ظهور لها منذ حادثة اقتحام منزلها نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابيها في "انستغرام" و"تويتر" صورة تجمعها بابنتيها إيلا وميلا، أرفقتها بتعليق: "إنتو الدني... وبروحنا منحميكن".

ويأتي نشر الصورة بعد تورط زوجها الدكتور فادي الهاشم بقضية قتل الشخص الذي دخل إلى الفيلا بهدف السرقة وفقًا لرواية عجرم وزوجها.

وعن نشر الصورة، قالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إنها لاقت تفاعلاً من متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين تضامنوا معها، خاصة بعد الحالة النفسية التي مرّت بها العائلة بعد ما تعرّضوا له من أوقات صعبة إثر الحادثة الأخيرة في منزلهم التي لا تزال تتفاعل.

ولم تنته قضية مقتل الشاب السوري محمد موسى على يد زوج نانسي، حيث ادعت القاضية غادة عون على زوج نانسي بجرم القتل عمدًا، وأحالت "عون" الملف إلى قاضي التحقيق نقولا منصور، ليقول الأخير كلمة الفصل قريبًا في القضية التي أثارت الرأي العام في العالم العربي ودارت حولها الكثير من الشبهات والشائعات.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
06:12 PM

لماذا تحتض نانسي عجرم ابنتيها وتقول: "بروحنا نحميكن"؟

في ظهورها الأول منذ حادثة اقتحام منزلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في أول ظهور لها منذ حادثة اقتحام منزلها نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابيها في "انستغرام" و"تويتر" صورة تجمعها بابنتيها إيلا وميلا، أرفقتها بتعليق: "إنتو الدني... وبروحنا منحميكن".

ويأتي نشر الصورة بعد تورط زوجها الدكتور فادي الهاشم بقضية قتل الشخص الذي دخل إلى الفيلا بهدف السرقة وفقًا لرواية عجرم وزوجها.

وعن نشر الصورة، قالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إنها لاقت تفاعلاً من متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين تضامنوا معها، خاصة بعد الحالة النفسية التي مرّت بها العائلة بعد ما تعرّضوا له من أوقات صعبة إثر الحادثة الأخيرة في منزلهم التي لا تزال تتفاعل.

ولم تنته قضية مقتل الشاب السوري محمد موسى على يد زوج نانسي، حيث ادعت القاضية غادة عون على زوج نانسي بجرم القتل عمدًا، وأحالت "عون" الملف إلى قاضي التحقيق نقولا منصور، ليقول الأخير كلمة الفصل قريبًا في القضية التي أثارت الرأي العام في العالم العربي ودارت حولها الكثير من الشبهات والشائعات.

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