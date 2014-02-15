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وفد نرويجي يزور مقر مركز الملك سلمان للإغاثة بالرياض

بحث الموضوعات المتصلة بالجانب الإغاثي والإنساني

زار وفد نرويجي مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض أمس، والتقى خلال الزيارة مدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية الدكتور يحيى بن عبدالله الشمري.

وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجانب الإغاثي والإنساني، كما قدم لهم نبذة عن برامج ومساعدات المركز للمحتاجين حول العالم.

وأبدى الوفد النرويجي إعجابه بالآلية الدقيقة والمعايير المتقدمة التي ينتهجها المركز في تخطيط وتنفيذ المشاريع الإغاثية، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإنسانية تسهم في تعزيز فرص الأمن والاستقرار والسلام العالمي.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفد نرويجي يزور مقر مركز الملك سلمان للإغاثة بالرياض
سبق

زار وفد نرويجي مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض أمس، والتقى خلال الزيارة مدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية الدكتور يحيى بن عبدالله الشمري.

وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجانب الإغاثي والإنساني، كما قدم لهم نبذة عن برامج ومساعدات المركز للمحتاجين حول العالم.

وأبدى الوفد النرويجي إعجابه بالآلية الدقيقة والمعايير المتقدمة التي ينتهجها المركز في تخطيط وتنفيذ المشاريع الإغاثية، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإنسانية تسهم في تعزيز فرص الأمن والاستقرار والسلام العالمي.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
04:04 PM

وفد نرويجي يزور مقر مركز الملك سلمان للإغاثة بالرياض

بحث الموضوعات المتصلة بالجانب الإغاثي والإنساني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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زار وفد نرويجي مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض أمس، والتقى خلال الزيارة مدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية الدكتور يحيى بن عبدالله الشمري.

وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجانب الإغاثي والإنساني، كما قدم لهم نبذة عن برامج ومساعدات المركز للمحتاجين حول العالم.

وأبدى الوفد النرويجي إعجابه بالآلية الدقيقة والمعايير المتقدمة التي ينتهجها المركز في تخطيط وتنفيذ المشاريع الإغاثية، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإنسانية تسهم في تعزيز فرص الأمن والاستقرار والسلام العالمي.

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