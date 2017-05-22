جائزة "مان بوكر الدولية" عربية لأول مرة .. الفائزة خليجية

جوخة الحارثي انتزعت الجائزة عن روايتها "سيدات القمر"

لأول مرة منذ أن أُنشئت جائزة "مان بوكر الدولية" للأدب في 2005، يفوز كاتب عربي بها، حيث فازت الروائية العُمانية جوخة الحارثي؛ بالجائزة عن روايتها "سيدات القمر".

وقالت "سكاي نيوز"، فازت الروائية العُمانية جوخة الحارثي؛ في لندن، بجائزة "مان بوكر الدولية"، التي تمنح لأفضل عمل أدبي مترجم إلى الإنجليزية، وذلك عن روايتها "سيدات القمر" التي ترجمتها مارلين بوث؛ إلى الإنجليزية بعنوان "سلستيال باديز" (أجرام سماوية).

وهي المرة الأولى منذ أُنشئت "مان بوكر الدولية" في 2005 التي يفوز بها كاتب عربي بالجائزة.. و"الحارثي" هي أيضاً أول روائية عُمانية يترجم لها عمل إلى الإنجليزية.

وتفوقت الحارثي (41 عاماً) على خمسة منافسين ضمّتهم القائمة القصيرة للجائزة من فرنسا وألمانيا وبولندا وكولومبيا وتشيلي.

وبجانب الرواية الفائزة أصدرت الكاتبة الحاصلة على الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة أدنبره روايتيْن ومجموعتيْن قصصيتيْن وبعض قصص الأطفال، إضافة إلى الدراسات الأدبية والأبحاث الأكاديمية.

وقال موقع جائزة مان بوكر على الإنترنت، إن جوخة الحارثي؛ سجلت اسمها اليوم كأول كاتبة عُمانية، وكذلك أول كاتبة من دول الخليج تفوز بالجائزة.

وتروي "سيدات القمر" حياة ثلاث شقيقات يشهدن على التطور في المجتمع العُماني بعد الحقبة الاستعمارية.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم بيتاني هيوز؛ إنّ "الكتاب يستولى على العقول والقلوب بالمقدار نفسه".

وأضافت أنّ "الأجرام السماوية" يتناول القوى التي تقيّدنا وتلك التي تحرّرنا، مشيدةً أيضاً بالترجمة "الدقيقة والشاعرية".

وبلغت قيمة الجائزة المالية 50 ألف جنيه إسترليني (58 ألف يورو تقريباً) تقاسمتها جوخة الحارثي؛ مع مارلين بوث (64 عاماً)؛ وهي أكاديمية أمريكية.