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مصادر تكشف تفاصيل فيديو دهس المرأة.. الجاني موقوف

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل الحادثة التي وثقها فيديو متداول ويظهر فيها ‏إقدام شخص على دهس امرأة.

ووفقاً للتفاصيل وقعت الحادثة قبل عدة أشهر بسبب خلافات بين زوجين وتعرضت المرأة في الحادثة لعدة إصابات أدخلت على أثرها المستشفى وقبض على الجاني في حينه ولا يزال موقوفاً.

دهس امرأة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر تكشف تفاصيل فيديو دهس المرأة.. الجاني موقوف
سبق

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل الحادثة التي وثقها فيديو متداول ويظهر فيها ‏إقدام شخص على دهس امرأة.

ووفقاً للتفاصيل وقعت الحادثة قبل عدة أشهر بسبب خلافات بين زوجين وتعرضت المرأة في الحادثة لعدة إصابات أدخلت على أثرها المستشفى وقبض على الجاني في حينه ولا يزال موقوفاً.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
11:24 PM

مصادر تكشف تفاصيل فيديو دهس المرأة.. الجاني موقوف

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
22,892

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل الحادثة التي وثقها فيديو متداول ويظهر فيها ‏إقدام شخص على دهس امرأة.

ووفقاً للتفاصيل وقعت الحادثة قبل عدة أشهر بسبب خلافات بين زوجين وتعرضت المرأة في الحادثة لعدة إصابات أدخلت على أثرها المستشفى وقبض على الجاني في حينه ولا يزال موقوفاً.

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