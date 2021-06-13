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"الصحة" تعلن تسجيل 3366 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 123308

"الصحة" تنشر تقرير الحالات اليومي بدون أرقام

أطلقت الصحة، اليوم السبت ، حملة توعوية شعارها #الرقم_التالي؛ بهدف حثّ أفراد المجتمع على الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها الصحة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19.

وترتبط الحملة بالبيان الإحصائي اليومي الذي تنشره الصحة عن كورونا، حيث تتمحور فكرة الحملة على إخفاء أرقام الحالات اليومية، بحيث سيتم نشر التقرير (دون معلومات)، ويحتوي التقرير على رسالة توعوية مباشرة:

(نخاف عليك لا تكن #الرقم_التالي لمعرفة أرقام حالات كورونا اطلع على الموقع: https://covid19awareness.sa)

تأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود الصحة التوعوية وسعياً منها لتثقيف المجتمع بأهمية التصدي لجائحة كورونا؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وحتى لا يكونوا ضمن أرقام المصابين الذين تعلنهم الصحة في بيانها اليومي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تنشر تقرير الحالات اليومي بدون أرقام
سبق

أطلقت الصحة، اليوم السبت ، حملة توعوية شعارها #الرقم_التالي؛ بهدف حثّ أفراد المجتمع على الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها الصحة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19.

وترتبط الحملة بالبيان الإحصائي اليومي الذي تنشره الصحة عن كورونا، حيث تتمحور فكرة الحملة على إخفاء أرقام الحالات اليومية، بحيث سيتم نشر التقرير (دون معلومات)، ويحتوي التقرير على رسالة توعوية مباشرة:

(نخاف عليك لا تكن #الرقم_التالي لمعرفة أرقام حالات كورونا اطلع على الموقع: https://covid19awareness.sa)

تأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود الصحة التوعوية وسعياً منها لتثقيف المجتمع بأهمية التصدي لجائحة كورونا؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وحتى لا يكونوا ضمن أرقام المصابين الذين تعلنهم الصحة في بيانها اليومي.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
03:45 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
05:22 PM

"الصحة" تنشر تقرير الحالات اليومي بدون أرقام

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
32,544

أطلقت الصحة، اليوم السبت ، حملة توعوية شعارها #الرقم_التالي؛ بهدف حثّ أفراد المجتمع على الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها الصحة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19.

وترتبط الحملة بالبيان الإحصائي اليومي الذي تنشره الصحة عن كورونا، حيث تتمحور فكرة الحملة على إخفاء أرقام الحالات اليومية، بحيث سيتم نشر التقرير (دون معلومات)، ويحتوي التقرير على رسالة توعوية مباشرة:

(نخاف عليك لا تكن #الرقم_التالي لمعرفة أرقام حالات كورونا اطلع على الموقع: https://covid19awareness.sa)

تأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود الصحة التوعوية وسعياً منها لتثقيف المجتمع بأهمية التصدي لجائحة كورونا؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وحتى لا يكونوا ضمن أرقام المصابين الذين تعلنهم الصحة في بيانها اليومي.

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بالأرقام

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