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زلزال بقوة 6.6 يهز جنوب اليابان

وقع على عمق كيلومترين بجزر ريوكيو

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة جنوب شرقي جزر ريوكيو اليابانية الواقعة جنوب البلاد، اليوم (الأربعاء) بحسب ما ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وأفاد المركز بأن الزلزال وقع على عمق كيلومترين، وكان مركزه على بعد نحو 312 كيلومترًا إلى الجنوب من ناها في اليابان، وفقًا لـ"رويترز".

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زلزال بقوة 6.6 يهز جنوب اليابان
سبق

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة جنوب شرقي جزر ريوكيو اليابانية الواقعة جنوب البلاد، اليوم (الأربعاء) بحسب ما ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وأفاد المركز بأن الزلزال وقع على عمق كيلومترين، وكان مركزه على بعد نحو 312 كيلومترًا إلى الجنوب من ناها في اليابان، وفقًا لـ"رويترز".

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
08:43 PM

زلزال بقوة 6.6 يهز جنوب اليابان

وقع على عمق كيلومترين بجزر ريوكيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة جنوب شرقي جزر ريوكيو اليابانية الواقعة جنوب البلاد، اليوم (الأربعاء) بحسب ما ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وأفاد المركز بأن الزلزال وقع على عمق كيلومترين، وكان مركزه على بعد نحو 312 كيلومترًا إلى الجنوب من ناها في اليابان، وفقًا لـ"رويترز".

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