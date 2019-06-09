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مقتل مواطن على يد آخر طعنًا في الداير والجهات الأمنية تتحفظ على المتهم

أقرباء المقتول لـ"سبق": لا نعلم بوجود أي خلافات بين الجاني والمجني عليه إطلاقًا

لقي مواطن سعودي اليوم، مصرعه متأثرًا بإصابة بالغة نتيجة تعرضه للطعن من قبل مواطن آخر، وأودعت جثمان القتيل في مستشفى الداير بني مالك العام تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية.
وكشف أحد أقرباء القتيل لـ"سبق" قائلاً إنهم لا يعلمون بوجود أي خلافات بين الجاني والمجني عليه إطلاقًا، وكان المجني عليه قبل وفاته قد تعرض لإصابة بالغة ونقل إلى مستشفى صبيا ومن ثم توفي هناك وعاد جثمانه لمستشفى الداير بني مالك.
وتحفظت الجهات الأمنية على المتهم في هذه الجريمة واتخذت الإجراءات النظامية.

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مقتل مواطن على يد آخر طعنًا في الداير والجهات الأمنية تتحفظ على المتهم
سبق

لقي مواطن سعودي اليوم، مصرعه متأثرًا بإصابة بالغة نتيجة تعرضه للطعن من قبل مواطن آخر، وأودعت جثمان القتيل في مستشفى الداير بني مالك العام تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية.
وكشف أحد أقرباء القتيل لـ"سبق" قائلاً إنهم لا يعلمون بوجود أي خلافات بين الجاني والمجني عليه إطلاقًا، وكان المجني عليه قبل وفاته قد تعرض لإصابة بالغة ونقل إلى مستشفى صبيا ومن ثم توفي هناك وعاد جثمانه لمستشفى الداير بني مالك.
وتحفظت الجهات الأمنية على المتهم في هذه الجريمة واتخذت الإجراءات النظامية.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
03:28 PM

مقتل مواطن على يد آخر طعنًا في الداير والجهات الأمنية تتحفظ على المتهم

أقرباء المقتول لـ"سبق": لا نعلم بوجود أي خلافات بين الجاني والمجني عليه إطلاقًا

A A A
محمد المواسي - جازان
5
3,156

لقي مواطن سعودي اليوم، مصرعه متأثرًا بإصابة بالغة نتيجة تعرضه للطعن من قبل مواطن آخر، وأودعت جثمان القتيل في مستشفى الداير بني مالك العام تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية.
وكشف أحد أقرباء القتيل لـ"سبق" قائلاً إنهم لا يعلمون بوجود أي خلافات بين الجاني والمجني عليه إطلاقًا، وكان المجني عليه قبل وفاته قد تعرض لإصابة بالغة ونقل إلى مستشفى صبيا ومن ثم توفي هناك وعاد جثمانه لمستشفى الداير بني مالك.
وتحفظت الجهات الأمنية على المتهم في هذه الجريمة واتخذت الإجراءات النظامية.

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