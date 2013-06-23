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ألف حارس وحارسة أمن بالمشاعر المقدسة لتنظيم الحجاج وتطبيق الاحترازات

للاستعانة بهم أثناء وجود ضيوف الرحمن في المبيت بمشعر مزدلفة

كشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري، أن شركات حجاج الداخل سوف تتعاقد خلال موسم حج هذا العام مع شركات الحراسات الأمنية؛ للاستعانة بهم في مخيمات مشعر منى والأبراج ومخيمات مشعر عرفات وكذلك أثناء تواجد ضيوف الرحمن في المبيت بمشعر مزدلفة.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص أكثر من 1000 حارس وحارسة أمن؛ وذلك للمساهمة في تنظيم عملية دخول حجاج بيت الله الحرام وخروجهم من المخيمات في المشاعر المقدسة.

وأضاف أن هذا سيكون للتأكد من تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري، بالإضافة إلى حراسة المخيمات وحفظ وأمن ممتلكات الحجاج والحاجات وغيرها من المهام المختصة بعملهم على مدار الأربع والعشرين ساعة خلال موسم الحج.

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ألف حارس وحارسة أمن بالمشاعر المقدسة لتنظيم الحجاج وتطبيق الاحترازات
سبق

كشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري، أن شركات حجاج الداخل سوف تتعاقد خلال موسم حج هذا العام مع شركات الحراسات الأمنية؛ للاستعانة بهم في مخيمات مشعر منى والأبراج ومخيمات مشعر عرفات وكذلك أثناء تواجد ضيوف الرحمن في المبيت بمشعر مزدلفة.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص أكثر من 1000 حارس وحارسة أمن؛ وذلك للمساهمة في تنظيم عملية دخول حجاج بيت الله الحرام وخروجهم من المخيمات في المشاعر المقدسة.

وأضاف أن هذا سيكون للتأكد من تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري، بالإضافة إلى حراسة المخيمات وحفظ وأمن ممتلكات الحجاج والحاجات وغيرها من المهام المختصة بعملهم على مدار الأربع والعشرين ساعة خلال موسم الحج.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
04:06 PM

ألف حارس وحارسة أمن بالمشاعر المقدسة لتنظيم الحجاج وتطبيق الاحترازات

للاستعانة بهم أثناء وجود ضيوف الرحمن في المبيت بمشعر مزدلفة

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
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2,712

كشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري، أن شركات حجاج الداخل سوف تتعاقد خلال موسم حج هذا العام مع شركات الحراسات الأمنية؛ للاستعانة بهم في مخيمات مشعر منى والأبراج ومخيمات مشعر عرفات وكذلك أثناء تواجد ضيوف الرحمن في المبيت بمشعر مزدلفة.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص أكثر من 1000 حارس وحارسة أمن؛ وذلك للمساهمة في تنظيم عملية دخول حجاج بيت الله الحرام وخروجهم من المخيمات في المشاعر المقدسة.

وأضاف أن هذا سيكون للتأكد من تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري، بالإضافة إلى حراسة المخيمات وحفظ وأمن ممتلكات الحجاج والحاجات وغيرها من المهام المختصة بعملهم على مدار الأربع والعشرين ساعة خلال موسم الحج.

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