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"السعودية للكهرباء": 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في "تيسير"

بعدما تعرَّف المشتركون على مزايا البرنامج في سداد الفاتورة

أكّدت الشركة السعودية للكهرباء، أنها أتاحت خمس قنوات مختلفة للمشتركين الراغبين في الخروج من برنامج "تيسير"، إضافة إلى تخصيص قناتين منها للراغبين في العودة إلى الاشتراك في البرنامج مرة أخرى.

جاء ذلك بناءً على طلبات عدد كبير من المشتركين ورغبتهم في إعادة الاشتراك بعد أن تعرّفوا بشكل دقيق على مزايا ومميزات البرنامج، ودوره في تسهيل عملية سداد قيمة الفاتورة.

وقالت الشركة: أيّ مشترك يمكنه الخروج من برنامج تيسير عن طريق موقع الشركة se.com.sa أو تطبيق الكهرباء ALKAHRABA على أجهزة الهواتف الذكية أو الاتصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم الموحد 920001100 أو إرسال رقم حساب المشترك إلى حساب "العناية بالمشتركين" على "تويتر"، إضافة إلى إرسال رسالة نصية قصيرة "SMS" تتضمن الرمز متبوعاً برقم الحساب UFB#1001234567 إلى الرقم الموحد 500120.

وبشأن القنوات الخاصّة بإعادة إدراج المشتركين في برنامج تيسير، أضافت "السعودية للكهرباء": أيّ مشترك يرغب في إعادة الاشتراك في البرنامج، يُمكنه ذلك من خلال الموقع الإلكتروني se.com.sa أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100.

وأوضحت أنها أتاحت هذه الخدمة بعد تلقيها عدداً من طلبات المشتركين الراغبين في إعادة إدراجهم ضمن برنامج "تيسير"، بعد أن تعرّفوا على مزايا البرنامج ومميزاته.

وأشارت الشركة إلى أن عملية الخروج من برنامج "تيسير" أو إعادة الاشتراك لا تترتب عليها أيّ تكلفة مالية، ولا سيما أن الهدف من البرنامج هو التيسير على المشتركين الذين تتراوح قيمة فواتيرهم بين 300 وثلاثة آلاف ريال من خلال سداد الحد الأدنى من قيمة الفاتورة أو الخروج منه وسداد كامل المبلغ المستحق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للكهرباء": 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في "تيسير"
سبق

أكّدت الشركة السعودية للكهرباء، أنها أتاحت خمس قنوات مختلفة للمشتركين الراغبين في الخروج من برنامج "تيسير"، إضافة إلى تخصيص قناتين منها للراغبين في العودة إلى الاشتراك في البرنامج مرة أخرى.

جاء ذلك بناءً على طلبات عدد كبير من المشتركين ورغبتهم في إعادة الاشتراك بعد أن تعرّفوا بشكل دقيق على مزايا ومميزات البرنامج، ودوره في تسهيل عملية سداد قيمة الفاتورة.

وقالت الشركة: أيّ مشترك يمكنه الخروج من برنامج تيسير عن طريق موقع الشركة se.com.sa أو تطبيق الكهرباء ALKAHRABA على أجهزة الهواتف الذكية أو الاتصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم الموحد 920001100 أو إرسال رقم حساب المشترك إلى حساب "العناية بالمشتركين" على "تويتر"، إضافة إلى إرسال رسالة نصية قصيرة "SMS" تتضمن الرمز متبوعاً برقم الحساب UFB#1001234567 إلى الرقم الموحد 500120.

وبشأن القنوات الخاصّة بإعادة إدراج المشتركين في برنامج تيسير، أضافت "السعودية للكهرباء": أيّ مشترك يرغب في إعادة الاشتراك في البرنامج، يُمكنه ذلك من خلال الموقع الإلكتروني se.com.sa أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100.

وأوضحت أنها أتاحت هذه الخدمة بعد تلقيها عدداً من طلبات المشتركين الراغبين في إعادة إدراجهم ضمن برنامج "تيسير"، بعد أن تعرّفوا على مزايا البرنامج ومميزاته.

وأشارت الشركة إلى أن عملية الخروج من برنامج "تيسير" أو إعادة الاشتراك لا تترتب عليها أيّ تكلفة مالية، ولا سيما أن الهدف من البرنامج هو التيسير على المشتركين الذين تتراوح قيمة فواتيرهم بين 300 وثلاثة آلاف ريال من خلال سداد الحد الأدنى من قيمة الفاتورة أو الخروج منه وسداد كامل المبلغ المستحق.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
01:26 PM

"السعودية للكهرباء": 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في "تيسير"

بعدما تعرَّف المشتركون على مزايا البرنامج في سداد الفاتورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت الشركة السعودية للكهرباء، أنها أتاحت خمس قنوات مختلفة للمشتركين الراغبين في الخروج من برنامج "تيسير"، إضافة إلى تخصيص قناتين منها للراغبين في العودة إلى الاشتراك في البرنامج مرة أخرى.

جاء ذلك بناءً على طلبات عدد كبير من المشتركين ورغبتهم في إعادة الاشتراك بعد أن تعرّفوا بشكل دقيق على مزايا ومميزات البرنامج، ودوره في تسهيل عملية سداد قيمة الفاتورة.

وقالت الشركة: أيّ مشترك يمكنه الخروج من برنامج تيسير عن طريق موقع الشركة se.com.sa أو تطبيق الكهرباء ALKAHRABA على أجهزة الهواتف الذكية أو الاتصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم الموحد 920001100 أو إرسال رقم حساب المشترك إلى حساب "العناية بالمشتركين" على "تويتر"، إضافة إلى إرسال رسالة نصية قصيرة "SMS" تتضمن الرمز متبوعاً برقم الحساب UFB#1001234567 إلى الرقم الموحد 500120.

وبشأن القنوات الخاصّة بإعادة إدراج المشتركين في برنامج تيسير، أضافت "السعودية للكهرباء": أيّ مشترك يرغب في إعادة الاشتراك في البرنامج، يُمكنه ذلك من خلال الموقع الإلكتروني se.com.sa أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100.

وأوضحت أنها أتاحت هذه الخدمة بعد تلقيها عدداً من طلبات المشتركين الراغبين في إعادة إدراجهم ضمن برنامج "تيسير"، بعد أن تعرّفوا على مزايا البرنامج ومميزاته.

وأشارت الشركة إلى أن عملية الخروج من برنامج "تيسير" أو إعادة الاشتراك لا تترتب عليها أيّ تكلفة مالية، ولا سيما أن الهدف من البرنامج هو التيسير على المشتركين الذين تتراوح قيمة فواتيرهم بين 300 وثلاثة آلاف ريال من خلال سداد الحد الأدنى من قيمة الفاتورة أو الخروج منه وسداد كامل المبلغ المستحق.

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