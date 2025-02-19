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أمين الهيئة السعودية للمقاولين: توطين وظائف التشغيل والصيانة يحفّز نمو القطاع

سيُسهم في تطوير بيئة العمل فيه ورفع أدائه وتمكين السعوديين والسعوديات من العمل

أكد أمين الهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت بن مبارك آل سويد، أن توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، وما يرتبط به من محفزات حكومية وبرامج دعم تدريب وتأهيل وتوظيف؛ ستسهم في تطوير القطاع وبيئة العمل فيه ورفع أدائه، وكذلك تمكين السعوديين والسعوديات من العمل في القطاع، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية.

وأفاد المهندس "ثابت"، بأن قطاع التشغيل والصيانة من القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية، والمستمرة بالنمو في السوق السعودي؛ لافتًا إلى أن القطاع يزخر بفرص وظيفية مستديمة وذات مهارات عالية، وفي تخصصات فنية وحِرَفية.

ودعا المهندس "ثابت"، المنشآت العاملة في القطاع إلى الاطلاع على دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والاستفادة مما ستقدمه الجهات الحكومية الشريكة في تنفيذ القرار، من ممكنات وبرامج دعم لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع.

يشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في شهر صفر الماضي، قرارًا وزاريًّا برفع نِسَب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، كما أصدر مؤخرًا قرارًا باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والذي يتوفر على الرابط: https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/83956_0.pdf.

ويهدف قرار توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.

الهيئة السعودية للمقاولين توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين الهيئة السعودية للمقاولين: توطين وظائف التشغيل والصيانة يحفّز نمو القطاع
سبق

أكد أمين الهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت بن مبارك آل سويد، أن توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، وما يرتبط به من محفزات حكومية وبرامج دعم تدريب وتأهيل وتوظيف؛ ستسهم في تطوير القطاع وبيئة العمل فيه ورفع أدائه، وكذلك تمكين السعوديين والسعوديات من العمل في القطاع، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية.

وأفاد المهندس "ثابت"، بأن قطاع التشغيل والصيانة من القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية، والمستمرة بالنمو في السوق السعودي؛ لافتًا إلى أن القطاع يزخر بفرص وظيفية مستديمة وذات مهارات عالية، وفي تخصصات فنية وحِرَفية.

ودعا المهندس "ثابت"، المنشآت العاملة في القطاع إلى الاطلاع على دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والاستفادة مما ستقدمه الجهات الحكومية الشريكة في تنفيذ القرار، من ممكنات وبرامج دعم لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع.

يشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في شهر صفر الماضي، قرارًا وزاريًّا برفع نِسَب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، كما أصدر مؤخرًا قرارًا باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والذي يتوفر على الرابط: https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/83956_0.pdf.

ويهدف قرار توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
09:52 AM

أمين الهيئة السعودية للمقاولين: توطين وظائف التشغيل والصيانة يحفّز نمو القطاع

سيُسهم في تطوير بيئة العمل فيه ورفع أدائه وتمكين السعوديين والسعوديات من العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد أمين الهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت بن مبارك آل سويد، أن توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، وما يرتبط به من محفزات حكومية وبرامج دعم تدريب وتأهيل وتوظيف؛ ستسهم في تطوير القطاع وبيئة العمل فيه ورفع أدائه، وكذلك تمكين السعوديين والسعوديات من العمل في القطاع، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية.

وأفاد المهندس "ثابت"، بأن قطاع التشغيل والصيانة من القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية، والمستمرة بالنمو في السوق السعودي؛ لافتًا إلى أن القطاع يزخر بفرص وظيفية مستديمة وذات مهارات عالية، وفي تخصصات فنية وحِرَفية.

ودعا المهندس "ثابت"، المنشآت العاملة في القطاع إلى الاطلاع على دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والاستفادة مما ستقدمه الجهات الحكومية الشريكة في تنفيذ القرار، من ممكنات وبرامج دعم لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع.

يشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في شهر صفر الماضي، قرارًا وزاريًّا برفع نِسَب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، كما أصدر مؤخرًا قرارًا باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والذي يتوفر على الرابط: https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/83956_0.pdf.

ويهدف قرار توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.

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