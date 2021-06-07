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"الخارجية" تعرب عن بالغ الأسى لحادث تصادم قطاري ركاب في إقليم السند بباكستان

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى لحادث تصادم قطاري ركاب في إقليم السند جنوب جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وقوع قتلى ومصابين.

وعبرت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لأسر القتلى، ولجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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"الخارجية" تعرب عن بالغ الأسى لحادث تصادم قطاري ركاب في إقليم السند بباكستان
سبق

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى لحادث تصادم قطاري ركاب في إقليم السند جنوب جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وقوع قتلى ومصابين.

وعبرت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لأسر القتلى، ولجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
07:58 PM

"الخارجية" تعرب عن بالغ الأسى لحادث تصادم قطاري ركاب في إقليم السند بباكستان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى لحادث تصادم قطاري ركاب في إقليم السند جنوب جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وقوع قتلى ومصابين.

وعبرت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لأسر القتلى، ولجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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