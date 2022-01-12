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ولادة طبيعية لسيدة سعودية بـ"تبوك" أنجبت 5 توائم

بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية من إجراء ولادة طبيعية لسيدة سعودية تبلغ من العمر ( 34 ) عامًاً أنجبت خمسة توائم، وذلك في الأسبوع ( 28 ) من الحمل والتي تتراوح أوزانهم بين ( 950-1100 جرام ) وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد، حيث تمت متابعة حالة الأم الصحية بمركز العقم وأطفال الأنابيب التابع للمستشفى بعد ولادتها الأولى قبل ( 12) عامًا.

يُشار إلى أن المركز منذ افتتاحه أجرى ( 2357 ) حالة تلقيح صناعي بإجمالي ( 538 ) حالة ولادة من بينها توائم.

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ولادة طبيعية لسيدة سعودية بـ"تبوك" أنجبت 5 توائم
سبق

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية من إجراء ولادة طبيعية لسيدة سعودية تبلغ من العمر ( 34 ) عامًاً أنجبت خمسة توائم، وذلك في الأسبوع ( 28 ) من الحمل والتي تتراوح أوزانهم بين ( 950-1100 جرام ) وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد، حيث تمت متابعة حالة الأم الصحية بمركز العقم وأطفال الأنابيب التابع للمستشفى بعد ولادتها الأولى قبل ( 12) عامًا.

يُشار إلى أن المركز منذ افتتاحه أجرى ( 2357 ) حالة تلقيح صناعي بإجمالي ( 538 ) حالة ولادة من بينها توائم.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
10:48 PM

ولادة طبيعية لسيدة سعودية بـ"تبوك" أنجبت 5 توائم

بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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تمكن فريق طبي بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية من إجراء ولادة طبيعية لسيدة سعودية تبلغ من العمر ( 34 ) عامًاً أنجبت خمسة توائم، وذلك في الأسبوع ( 28 ) من الحمل والتي تتراوح أوزانهم بين ( 950-1100 جرام ) وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد، حيث تمت متابعة حالة الأم الصحية بمركز العقم وأطفال الأنابيب التابع للمستشفى بعد ولادتها الأولى قبل ( 12) عامًا.

يُشار إلى أن المركز منذ افتتاحه أجرى ( 2357 ) حالة تلقيح صناعي بإجمالي ( 538 ) حالة ولادة من بينها توائم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,485
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,431
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,765
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,665

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