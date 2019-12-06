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في كأس الملك: الأهلي يكسب النجوم.. والاتفاق بصعوبة يعبر الطائي

التحق الأهلي بركب المتأهلين لدور ثمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على مضيفه فريق النجوم، أحد أندية دوري الدرجة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء لحساب منافسات دور الـ32 من البطولة .

افتتح النجم الجزائري يوسف بلايلي أهداف الأهلي عند الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف ذات اللاعب الهدف الثاني عند الدقيقة 60 وتمكن أصحاب الضيافة من تقليص النتيجة من علامة الجزاء عبر ماجد العماري بالدقيقة 83، قبل أن يعزز عبدالرحمن غريب تقدم الأهلي بالهدف الثالث قبل 5 دقائق على نهاية اللقاء.

كما تأهل فريق الاتفاق إلى دور الـ16 لبطولة كأس الملك عقب تجاوزه عقبة فريق الطائي بهدفين مقابل هدف على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

سجل أهداف الاتفاق كل من سعد السلولي بالدقيقة 80 وهزاع الهزاع بالدقيقة 85 بينما سجل هدف الطائي الوحيد جورجي سيلفا بالدقيقة 61 من زمن اللقاء.

كأس الملك الأهلي النجوم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في كأس الملك: الأهلي يكسب النجوم.. والاتفاق بصعوبة يعبر الطائي
سبق

التحق الأهلي بركب المتأهلين لدور ثمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على مضيفه فريق النجوم، أحد أندية دوري الدرجة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء لحساب منافسات دور الـ32 من البطولة .

افتتح النجم الجزائري يوسف بلايلي أهداف الأهلي عند الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف ذات اللاعب الهدف الثاني عند الدقيقة 60 وتمكن أصحاب الضيافة من تقليص النتيجة من علامة الجزاء عبر ماجد العماري بالدقيقة 83، قبل أن يعزز عبدالرحمن غريب تقدم الأهلي بالهدف الثالث قبل 5 دقائق على نهاية اللقاء.

كما تأهل فريق الاتفاق إلى دور الـ16 لبطولة كأس الملك عقب تجاوزه عقبة فريق الطائي بهدفين مقابل هدف على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

سجل أهداف الاتفاق كل من سعد السلولي بالدقيقة 80 وهزاع الهزاع بالدقيقة 85 بينما سجل هدف الطائي الوحيد جورجي سيلفا بالدقيقة 61 من زمن اللقاء.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
08:05 PM

في كأس الملك: الأهلي يكسب النجوم.. والاتفاق بصعوبة يعبر الطائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التحق الأهلي بركب المتأهلين لدور ثمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على مضيفه فريق النجوم، أحد أندية دوري الدرجة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء لحساب منافسات دور الـ32 من البطولة .

افتتح النجم الجزائري يوسف بلايلي أهداف الأهلي عند الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف ذات اللاعب الهدف الثاني عند الدقيقة 60 وتمكن أصحاب الضيافة من تقليص النتيجة من علامة الجزاء عبر ماجد العماري بالدقيقة 83، قبل أن يعزز عبدالرحمن غريب تقدم الأهلي بالهدف الثالث قبل 5 دقائق على نهاية اللقاء.

كما تأهل فريق الاتفاق إلى دور الـ16 لبطولة كأس الملك عقب تجاوزه عقبة فريق الطائي بهدفين مقابل هدف على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

سجل أهداف الاتفاق كل من سعد السلولي بالدقيقة 80 وهزاع الهزاع بالدقيقة 85 بينما سجل هدف الطائي الوحيد جورجي سيلفا بالدقيقة 61 من زمن اللقاء.

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