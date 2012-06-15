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سعودي ينقذ كويتية "معنفة" من براثن زوجها "السوابق".. ماذا فعل؟

كان يمر بالمصادفة تحت نافذة منزلها

في قصة أشبه بالخيال، بطلها سعودي، أقدم مواطن على المساعدة في إنقاذ امرأة كويتية "معنفة"، بعد أن حبسها زوجها في عش الزوجية، وأذاقها كل ألوان الإهانة والضرب المبرح، وهددها بالقتل.

وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، تفتق ذهن امرأة كويتية معنفة على كتابة معاناتها وقصص عذابها مع زوجها مرفقة باستغاثات ونداءات على قصاصات ورق، واعتادت إلقاءها يومياً من نافذة مسكنها الذي تحول إلى سجن لا تبرحه.

وفي ليلة من الليالي سقطت إحدى هذه القصاصات على رأس سعودي كان يمر بالمصادفة تحت نافذة المنزل، وعندما قرأها ذهب على وجه السرعة إلى الجهات الأمنية، وأبلغ عن الواقعة وزوّد رجال الأمن بالورقة التي سقطت عليه وسط أوراق كثيرة ملقاة في المكان.

بدورهم أسرع رجال الأمن الكويتيون إلى المنزل للتأكد من الواقعة، وبرغم إنكار الزوج وجود أي تعنيف لزوجته، ولكن إشارة من الزوجة بتعرضها للتعنيف، فهمها رجال الأمن وألقوا القبض على الزوج.

ووفقاً للصحيفة الكويتية، فإن "رجال الأمن اقتادوا المتهم إلى المخفر المختص، وتبيّن أنه مواطن من أرباب السوابق وحديث الخروج من السجن، وبالتحقيق مع المستغيثة قالت إنها تعرّضت للضرب، ولأشد أنواع التعذيب على يد المتهم، كما أنه استولى على كل أموالها، وسبق أن ورّطها بقروض مالية، وتمت إحالتها إلى المستشفى وأحضرت تقارير طبية بالإصابات التي لحقت بها".

وتحفظت السلطات الأمنية على المتهم، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة للوقوف على ما حصل للزوجة من رعب وتهديد؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سعودي ينقذ كويتية "معنفة" من براثن زوجها "السوابق".. ماذا فعل؟
سبق

في قصة أشبه بالخيال، بطلها سعودي، أقدم مواطن على المساعدة في إنقاذ امرأة كويتية "معنفة"، بعد أن حبسها زوجها في عش الزوجية، وأذاقها كل ألوان الإهانة والضرب المبرح، وهددها بالقتل.

وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، تفتق ذهن امرأة كويتية معنفة على كتابة معاناتها وقصص عذابها مع زوجها مرفقة باستغاثات ونداءات على قصاصات ورق، واعتادت إلقاءها يومياً من نافذة مسكنها الذي تحول إلى سجن لا تبرحه.

وفي ليلة من الليالي سقطت إحدى هذه القصاصات على رأس سعودي كان يمر بالمصادفة تحت نافذة المنزل، وعندما قرأها ذهب على وجه السرعة إلى الجهات الأمنية، وأبلغ عن الواقعة وزوّد رجال الأمن بالورقة التي سقطت عليه وسط أوراق كثيرة ملقاة في المكان.

بدورهم أسرع رجال الأمن الكويتيون إلى المنزل للتأكد من الواقعة، وبرغم إنكار الزوج وجود أي تعنيف لزوجته، ولكن إشارة من الزوجة بتعرضها للتعنيف، فهمها رجال الأمن وألقوا القبض على الزوج.

ووفقاً للصحيفة الكويتية، فإن "رجال الأمن اقتادوا المتهم إلى المخفر المختص، وتبيّن أنه مواطن من أرباب السوابق وحديث الخروج من السجن، وبالتحقيق مع المستغيثة قالت إنها تعرّضت للضرب، ولأشد أنواع التعذيب على يد المتهم، كما أنه استولى على كل أموالها، وسبق أن ورّطها بقروض مالية، وتمت إحالتها إلى المستشفى وأحضرت تقارير طبية بالإصابات التي لحقت بها".

وتحفظت السلطات الأمنية على المتهم، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة للوقوف على ما حصل للزوجة من رعب وتهديد؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
12:55 AM

سعودي ينقذ كويتية "معنفة" من براثن زوجها "السوابق".. ماذا فعل؟

كان يمر بالمصادفة تحت نافذة منزلها

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ياسر نجدي - الرياض
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في قصة أشبه بالخيال، بطلها سعودي، أقدم مواطن على المساعدة في إنقاذ امرأة كويتية "معنفة"، بعد أن حبسها زوجها في عش الزوجية، وأذاقها كل ألوان الإهانة والضرب المبرح، وهددها بالقتل.

وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، تفتق ذهن امرأة كويتية معنفة على كتابة معاناتها وقصص عذابها مع زوجها مرفقة باستغاثات ونداءات على قصاصات ورق، واعتادت إلقاءها يومياً من نافذة مسكنها الذي تحول إلى سجن لا تبرحه.

وفي ليلة من الليالي سقطت إحدى هذه القصاصات على رأس سعودي كان يمر بالمصادفة تحت نافذة المنزل، وعندما قرأها ذهب على وجه السرعة إلى الجهات الأمنية، وأبلغ عن الواقعة وزوّد رجال الأمن بالورقة التي سقطت عليه وسط أوراق كثيرة ملقاة في المكان.

بدورهم أسرع رجال الأمن الكويتيون إلى المنزل للتأكد من الواقعة، وبرغم إنكار الزوج وجود أي تعنيف لزوجته، ولكن إشارة من الزوجة بتعرضها للتعنيف، فهمها رجال الأمن وألقوا القبض على الزوج.

ووفقاً للصحيفة الكويتية، فإن "رجال الأمن اقتادوا المتهم إلى المخفر المختص، وتبيّن أنه مواطن من أرباب السوابق وحديث الخروج من السجن، وبالتحقيق مع المستغيثة قالت إنها تعرّضت للضرب، ولأشد أنواع التعذيب على يد المتهم، كما أنه استولى على كل أموالها، وسبق أن ورّطها بقروض مالية، وتمت إحالتها إلى المستشفى وأحضرت تقارير طبية بالإصابات التي لحقت بها".

وتحفظت السلطات الأمنية على المتهم، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة للوقوف على ما حصل للزوجة من رعب وتهديد؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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