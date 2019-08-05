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ناجٍ من هجوم مسجدَيْ نيوزيلندا يروي لحظة الفاجعة.. إصابة والدته واستشهاد أصدقائه

قال لـ"سبق": أشكر خادم الحرمين وولي العهد وشعب السعودية على حفاوة الاستقبال

بمشاعر فياضة مليئة بالحزن، وذاكرة حملت في طياتها ساعات سوداء من عمر الحاج النيوزيلندي مصطفى إبراهيم، أحد الناجين من حادثة إرهاب مسجدَيْ كرايستشيرش، وصف قاصًّا ما شاهده من لحظات بالفاجعة الكبرى، والجرح الذي لا يندمل لفقده مجموعة من أصدقائه، وإصابة والدته.

وقال الحاج مصطفى: إن والدي كان إمام المسجد في لينود، وكانت والدتي جالسة في قسم النساء، تؤدي الصلاة، وفوجئنا بأصوات إطلاق رصاص، وبأن رجلاً يدخل من باب المسجد حيث كنتُ جالسًا بالجهة اليمنى من المسجد على يمين الإرهابي.

وأضاف: شاهدتُ في هذه اللحظات قيام أحد المصلين، وتوجهه نحو الإرهابي لإبعاده ومنعه من قتل المزيد، وعندما نظرتُ إلى من حولي شاهدت دماء تسيل، وضحايا على الأرض. ولأنني لم أستوعب ما حدث فقد ذهبت راكضًا للاطمئنان على والدتي، فوجدتها مصابة بطلقات عدة في يدها، وعندما أخذت بالبحث عن أصدقائي وجدتُ أن قسمًا كبيرًا منهم قد استُشهدوا.

وأردف: إن ما حدث كان كارثة، شهدتها الإنسانية.

وعن خبر استضافته ووالدته ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة قال: تلقينا الخبر بفرحة كبيرة. وإننا نتقدم بجزيل الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على وقفتهما غير المستغربة، وعطائهما الذي نَعِم به مسلمو العالم أجمع. كما أشكر الشعب السعودي فردًا فردًا على حُسن الاستقبال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ناجٍ من هجوم مسجدَيْ نيوزيلندا يروي لحظة الفاجعة.. إصابة والدته واستشهاد أصدقائه
سبق

بمشاعر فياضة مليئة بالحزن، وذاكرة حملت في طياتها ساعات سوداء من عمر الحاج النيوزيلندي مصطفى إبراهيم، أحد الناجين من حادثة إرهاب مسجدَيْ كرايستشيرش، وصف قاصًّا ما شاهده من لحظات بالفاجعة الكبرى، والجرح الذي لا يندمل لفقده مجموعة من أصدقائه، وإصابة والدته.

وقال الحاج مصطفى: إن والدي كان إمام المسجد في لينود، وكانت والدتي جالسة في قسم النساء، تؤدي الصلاة، وفوجئنا بأصوات إطلاق رصاص، وبأن رجلاً يدخل من باب المسجد حيث كنتُ جالسًا بالجهة اليمنى من المسجد على يمين الإرهابي.

وأضاف: شاهدتُ في هذه اللحظات قيام أحد المصلين، وتوجهه نحو الإرهابي لإبعاده ومنعه من قتل المزيد، وعندما نظرتُ إلى من حولي شاهدت دماء تسيل، وضحايا على الأرض. ولأنني لم أستوعب ما حدث فقد ذهبت راكضًا للاطمئنان على والدتي، فوجدتها مصابة بطلقات عدة في يدها، وعندما أخذت بالبحث عن أصدقائي وجدتُ أن قسمًا كبيرًا منهم قد استُشهدوا.

وأردف: إن ما حدث كان كارثة، شهدتها الإنسانية.

وعن خبر استضافته ووالدته ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة قال: تلقينا الخبر بفرحة كبيرة. وإننا نتقدم بجزيل الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على وقفتهما غير المستغربة، وعطائهما الذي نَعِم به مسلمو العالم أجمع. كما أشكر الشعب السعودي فردًا فردًا على حُسن الاستقبال.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
09:44 PM

ناجٍ من هجوم مسجدَيْ نيوزيلندا يروي لحظة الفاجعة.. إصابة والدته واستشهاد أصدقائه

قال لـ"سبق": أشكر خادم الحرمين وولي العهد وشعب السعودية على حفاوة الاستقبال

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غزوان الحسن - مكة المكرمة
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بمشاعر فياضة مليئة بالحزن، وذاكرة حملت في طياتها ساعات سوداء من عمر الحاج النيوزيلندي مصطفى إبراهيم، أحد الناجين من حادثة إرهاب مسجدَيْ كرايستشيرش، وصف قاصًّا ما شاهده من لحظات بالفاجعة الكبرى، والجرح الذي لا يندمل لفقده مجموعة من أصدقائه، وإصابة والدته.

وقال الحاج مصطفى: إن والدي كان إمام المسجد في لينود، وكانت والدتي جالسة في قسم النساء، تؤدي الصلاة، وفوجئنا بأصوات إطلاق رصاص، وبأن رجلاً يدخل من باب المسجد حيث كنتُ جالسًا بالجهة اليمنى من المسجد على يمين الإرهابي.

وأضاف: شاهدتُ في هذه اللحظات قيام أحد المصلين، وتوجهه نحو الإرهابي لإبعاده ومنعه من قتل المزيد، وعندما نظرتُ إلى من حولي شاهدت دماء تسيل، وضحايا على الأرض. ولأنني لم أستوعب ما حدث فقد ذهبت راكضًا للاطمئنان على والدتي، فوجدتها مصابة بطلقات عدة في يدها، وعندما أخذت بالبحث عن أصدقائي وجدتُ أن قسمًا كبيرًا منهم قد استُشهدوا.

وأردف: إن ما حدث كان كارثة، شهدتها الإنسانية.

وعن خبر استضافته ووالدته ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة قال: تلقينا الخبر بفرحة كبيرة. وإننا نتقدم بجزيل الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على وقفتهما غير المستغربة، وعطائهما الذي نَعِم به مسلمو العالم أجمع. كما أشكر الشعب السعودي فردًا فردًا على حُسن الاستقبال.

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