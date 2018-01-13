إيران تهدد عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية لمنعهم من التحدث لوسائل الإعلام

غداة اعترافها بإسقاطها من قبل "الثوري"

أفاد موقع "إيران انترناشيونال" اليوم (الأحد)، بتلقي عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية من الجنسية الإيرانية تهديدات من جهات أمنية إيرانية.

ونقل الموقع عن مصادر، أن عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية من حاملي الجنسية الإيرانية تلقوا تهديدات من جهات أمنية؛ كي لا يتحدثوا إلى وسائل إعلام فارسية تبث من خارج إيران بخصوص ضحاياهم، وفقاً لـ"الحرة".

وكانت إيران قد اعترفت رسميًا بأن الحرس الثوري الإيراني أسقط الطائرة المدنية الأوكرانية التي كانت تقل 176 راكبًا قتلوا جميعًا، بعد قرابة ثلاثة أيام من الإنكار.