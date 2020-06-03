وثيقة مسربة في جريمة "فلويد": رجال الشرطة يواجهون حكمًا بالسجن 40 عامًا

القضاء الأمريكي أعاد تصنيفها كـ"جريمة قتل" من الدرجة الثانية

كشفت وثيقة مسربة من الادعاء العام في ولاية مينسوتا الأمريكية، التي شهدت مقتل جورج فلويد على يد رجال الشرطة الشهر الماضي، أن المتهمين (رجال الشرطة) قد يواجهون السجن لـ 40 عامًا بتهم عدة، منها المساعدة والتحريض والقتل من الدرجة الثانية.

وفي التفاصيل، أوضحت تقارير أمريكية أن السلطات الأمنية تلقت مذكرات توقيف بحق رجال الشرطة الثلاثة الآخرين، وهم: توماس لين وجيه ألكسندر وثاو؛ وذلك بتهم المساعدة والتحريض، إلى جانب تعمدهم منع الرؤية عن المارة حين كان المتهم الرئيسي - وهو الضابط إيريك شوفن - يقوم بالضغط بجسده على عنق المجني عليه جورج فلويد.

وكان القضاء الأمريكي قد أعاد يوم الأربعاء تصنيف "وفاة جورج فلويد كجريمة قتل من الدرجة الثانية"، بعدما صنفها سابقًا من الدرجة الثالثة (أي قتل غير متعمد)؛ وهو ما أثار غضب الشارع المتظاهر احتجاجًا على العنف والعنصرية.

وأعلن المدعي العام لولاية مينيسوتا إصدار مذكرات توقيف بحق الشرطيين الثلاثة الذين كانوا يرافقون الضابط إيريك شوفن المتورط مباشرة في الجريمة.