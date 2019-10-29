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"أمانة عسير" تلزم 30 شركة خدمية باتباع اشتراطات تنفيذ المشروعات

"الخريص": اجتماعاتنا بممثليهم سيرفع جودة التنفيذ ويحافظ على سلامة المشروعات السابقة

طالبت إدارة تنسيق المشروعات في أمانة منطقة عسير، 30 شركة خدمية تعمل في مشروعات المياه والكهرباء والاتصالات، بضرورة اتباع الاشتراطات التي تفرضها الأمانة على منفذي تلك المشروعات، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة مع ممثلي تلك الشركات.

أوضح ذلك مدير إدارة تنسيق المشروعات بالأمانة المهندس أحمد مهدي الخريص، مشيرًا إلى أن توصيات الاجتماع جاءت بضرورة معرفة تلك الشركات عن كيفية إصدار الرخص الإلكترونية والاشتراطات واللوائح الفنية في تنفيذ مشروعاتهم، إضافة إلى الزاميتهم بإنهاء إجراءات إخلاء طرفها من مختبر الأمانة.

وأشار الخريص إلى أن مثل تلك الاجتماعات ستُسهم في رفع جودة تنفيذ المشروعات من ناحية، والمحافظة على سلامة المشروعات السابقة من ناحية أخرى.

وأكد أن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وجّه بتشديد الرقابة على تلك الشركات خلال تنفيذها للمشروعات، وذلك بهدف المحافظة على المرافق العامة والتزامهم بالتقيد واتباع وسائل الأمن والسلامة، والتي من شانها أن ترفع من سلامة العاملين في المشروعات والمارة أثناء التنفيذ.

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"أمانة عسير" تلزم 30 شركة خدمية باتباع اشتراطات تنفيذ المشروعات
سبق

طالبت إدارة تنسيق المشروعات في أمانة منطقة عسير، 30 شركة خدمية تعمل في مشروعات المياه والكهرباء والاتصالات، بضرورة اتباع الاشتراطات التي تفرضها الأمانة على منفذي تلك المشروعات، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة مع ممثلي تلك الشركات.

أوضح ذلك مدير إدارة تنسيق المشروعات بالأمانة المهندس أحمد مهدي الخريص، مشيرًا إلى أن توصيات الاجتماع جاءت بضرورة معرفة تلك الشركات عن كيفية إصدار الرخص الإلكترونية والاشتراطات واللوائح الفنية في تنفيذ مشروعاتهم، إضافة إلى الزاميتهم بإنهاء إجراءات إخلاء طرفها من مختبر الأمانة.

وأشار الخريص إلى أن مثل تلك الاجتماعات ستُسهم في رفع جودة تنفيذ المشروعات من ناحية، والمحافظة على سلامة المشروعات السابقة من ناحية أخرى.

وأكد أن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وجّه بتشديد الرقابة على تلك الشركات خلال تنفيذها للمشروعات، وذلك بهدف المحافظة على المرافق العامة والتزامهم بالتقيد واتباع وسائل الأمن والسلامة، والتي من شانها أن ترفع من سلامة العاملين في المشروعات والمارة أثناء التنفيذ.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
09:13 PM

"أمانة عسير" تلزم 30 شركة خدمية باتباع اشتراطات تنفيذ المشروعات

"الخريص": اجتماعاتنا بممثليهم سيرفع جودة التنفيذ ويحافظ على سلامة المشروعات السابقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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طالبت إدارة تنسيق المشروعات في أمانة منطقة عسير، 30 شركة خدمية تعمل في مشروعات المياه والكهرباء والاتصالات، بضرورة اتباع الاشتراطات التي تفرضها الأمانة على منفذي تلك المشروعات، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة مع ممثلي تلك الشركات.

أوضح ذلك مدير إدارة تنسيق المشروعات بالأمانة المهندس أحمد مهدي الخريص، مشيرًا إلى أن توصيات الاجتماع جاءت بضرورة معرفة تلك الشركات عن كيفية إصدار الرخص الإلكترونية والاشتراطات واللوائح الفنية في تنفيذ مشروعاتهم، إضافة إلى الزاميتهم بإنهاء إجراءات إخلاء طرفها من مختبر الأمانة.

وأشار الخريص إلى أن مثل تلك الاجتماعات ستُسهم في رفع جودة تنفيذ المشروعات من ناحية، والمحافظة على سلامة المشروعات السابقة من ناحية أخرى.

وأكد أن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وجّه بتشديد الرقابة على تلك الشركات خلال تنفيذها للمشروعات، وذلك بهدف المحافظة على المرافق العامة والتزامهم بالتقيد واتباع وسائل الأمن والسلامة، والتي من شانها أن ترفع من سلامة العاملين في المشروعات والمارة أثناء التنفيذ.

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