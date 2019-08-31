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"#خليفة_سات" يلتقط صورةً من الفضاء للمسجد النبوي بمناسبة بداية 1441

أول قمر صناعي صُنع داخل الغرف النظيفة في مختبرات الفضاء في "دبي"

تداولت وسائل إعلام إماراتية، اليوم، صورةً التقطها القمر الصناعي الإماراتي "#خليفة_سات" من الفضاء للمسجد النبوي في #المدينة_المنوّرة، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.

و"خليفة سات" قمر صناعي إماراتي، مخصّص لرصد الأرض أُطلق للفضاء بتاريخ 29 أكتوبر 2018 عند الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات بمقر مركز محمد بن راشد للفضاء، وهو أول قمر صناعي صُنع داخل الغرف النظيفة في مختبرات الأبحاث وعلوم الفضاء في مدينة دبي، ويُعد أول قمر صناعي يتم تطويره بالكامل بأيدي فريق من المهندسين الإماراتيين.

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"#خليفة_سات" يلتقط صورةً من الفضاء للمسجد النبوي بمناسبة بداية 1441
سبق

تداولت وسائل إعلام إماراتية، اليوم، صورةً التقطها القمر الصناعي الإماراتي "#خليفة_سات" من الفضاء للمسجد النبوي في #المدينة_المنوّرة، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.

و"خليفة سات" قمر صناعي إماراتي، مخصّص لرصد الأرض أُطلق للفضاء بتاريخ 29 أكتوبر 2018 عند الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات بمقر مركز محمد بن راشد للفضاء، وهو أول قمر صناعي صُنع داخل الغرف النظيفة في مختبرات الأبحاث وعلوم الفضاء في مدينة دبي، ويُعد أول قمر صناعي يتم تطويره بالكامل بأيدي فريق من المهندسين الإماراتيين.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
01:04 PM

"#خليفة_سات" يلتقط صورةً من الفضاء للمسجد النبوي بمناسبة بداية 1441

أول قمر صناعي صُنع داخل الغرف النظيفة في مختبرات الفضاء في "دبي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,129

تداولت وسائل إعلام إماراتية، اليوم، صورةً التقطها القمر الصناعي الإماراتي "#خليفة_سات" من الفضاء للمسجد النبوي في #المدينة_المنوّرة، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.

و"خليفة سات" قمر صناعي إماراتي، مخصّص لرصد الأرض أُطلق للفضاء بتاريخ 29 أكتوبر 2018 عند الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات بمقر مركز محمد بن راشد للفضاء، وهو أول قمر صناعي صُنع داخل الغرف النظيفة في مختبرات الأبحاث وعلوم الفضاء في مدينة دبي، ويُعد أول قمر صناعي يتم تطويره بالكامل بأيدي فريق من المهندسين الإماراتيين.

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