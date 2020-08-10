اعتماد "مركز تطوير المهارات" بصحة القنفذة لتقديم دورات ACLS

سيسهم بشكل كبير في استيفاء معايير السلامة الوطنية ESR وجودة الخدمة الطبية

حصلت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب -ممثلة في مركز تطوير المهارات الفنية- على اعتماد جمعية القلب الأمريكية في دورة دعم الحياة المتقدم ACLS، كما تم تجديد اعتماد تنفيذ دورة دعم الحياة الأساسي BLS من الجمعية ذاتها.

وسيسهم هذا المنجز بشكل كبير في استيفاء معايير السلامة الوطنية ESR؛ مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة الطبية، أيضًا خدمة الممارسين الصحيين في أماكن تواجدهم للحصول على مثل هذه الدورات المتقدمة في المجال الطبي.

ويسعى مركز التدريب للحصول على اعتمادات أخرى لتنفيذ دورات طبية متقدمة مثل PALS، NRP ATCN وغيرها، وتطوير العملية التدريبية لتشتمل على وسائل وتجهيزات متقدمة تحاكي الواقع.

يُذكر أن إدارة الشؤون الأكاديمية نفّذت العام الماضي 400 ساعة تعليم طبي، استفاد منها ٤٧٦٧ متدربًا من الممارسين الصحيين، بعد صدور قرار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية باعتماد إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب التابعة لإدارة الموارد البشرية بـ"صحة القنفذة"، كجهة مقدمة للتطوير المهني من خلال منصة "مستمر" التي تم إطلاقها مؤخرًا.