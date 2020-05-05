إصابات كورونا في هولندا وكرواتيا.. الأولى تخطت الـ 40 ألفاً والأخرى 2101

أمستردام أعلنت 26 وفاة و199 إصابة جديدة وزغرب "5 إصابات ووفاة واحدة"

أكّد وزير الصحة الكرواتي فيلي بيروس؛ أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بلغ 2101، فيما تُوفي 80 آخرون وتماثل 1522 للشفاء.

وأوضح بيروس؛ في تصريحه اليومي حول تطور الوضع الوبائي، أن الأربع والعشرين ساعة الماضية سجلت خمس إصابات جديدة وحالة وفاة و33 حالة شفاء بمناطق البلاد كافة.

وأبرز الوزير أن آخر حالة وفاة سُجلت لدى امرأة من مواليد 1960 بمستشفى سبليت، مضيفاً أنها كانت تعاني أمراضاً مزمنة قبل الإصابة بالفيروس.

وأشار المسؤول الحكومي إلى إجراء 39 ألفاً و40 اختباراً طبياً منذ نهاية فبراير الماضي؛ منها 956 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ 5,38 % منها كانت إيجابية.

وفي هولندا، أعلن المعهد الوطني للصحة، أمس، تسجيل 26 وفاة و199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المعهد، في تقريره اليومي، أن مجموع عدد المتوفين من جرّاء الإصابة بهذا الفيروس في البلاد ارتفع إلى 5082 حالة وفاة، مضيفاً أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 40 ألفاً و770 إصابة.

وأشار المعهد إلى أن هذه الأرقام هي للحالات التي ثبتت إصابتها من خلال الفحوص والوفيات المسجلة، وأن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر بكثير.

وكانت الحكومة الهولندية، التي تنهج إستراتيجية "المناعة الجماعية" في مواجهة فيروس كورونا المستجد، قد استثنت أي حجر صحي شامل، لكنها قررت إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم.