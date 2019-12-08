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وفد أمريكي يستكشف الفرص الاستثمارية بمطار الملك فهد الدولي

بدعوة من مجلس الأعمال السعودي الأمريكي

زار وفد رفيع المستوى من مديرين وتنفيذيين من المطارات الأمريكية وشركات الخدمات الجوية والأمنية، اليوم مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بدعوة من مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

وتأتي الزيارة بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للمديرين التنفيذيين في المطارات (AAAE)، ووزارة التجارة الأمريكية، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات الدمام، بهدف تعريف مندوبي الولايات المتحدة بالسوق السعودي وبحث فرص الشراكات وتبادل الخبرات في صناعة الطيران والخدمات المتعلقة بها.

وأوضح رئيس مجلس المديرين بشركة مطارات الدمام المهندس عبدالله بن محمد الزامل أن الشركة تتطلع لتوطيد العلاقات مع أبرز المنظمات والشركات الدولية في صناعة الطيران، تماشياً مع رؤية 2030 والتي تهدف خططها إلى الارتقاء بصناعة النقل الجوي وفق أعلى المعايير العالمية، مقدماً شكره للهيئة العامة للطيران المدني على دعمهم في تنسيق وتسهيل هذه الزيارة.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام، عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، أن مطار الملك فهد الدولي يمر بمراحل تطويرية متسارعة، والتي تتطلب بشكل كبير تبادل الخبرات مع أبرز الجهات العالمية، مشيراً أن المطار يحمل في جعبته العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مناطق متعددة، مثل قرية الشحن والتي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة، بالإضافة إلى المشروع المرتقب "مدينة المطار".

وأضاف العتيبي: "نتطلع في شركة مطارات الدمام لبدء شراكة متميزة مع سوق الأعمال الأمريكي من خلال هذه الزيارة ومن ثم ترجمتها إلى تعاون حقيقي لخدمة المطار والمنطقة".

إلى ذلك أوضح رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال السعودي الأمريكي عبدالله بن صالح بن جمعة أن الزيارة تستهدف تعزيز دور المملكة العربية السعودية كمركز رئيسي للنقل، لتربط بين الأسواق التجارية الرئيسية من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وفي المقابل أشار الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي السيد ديلانو روزفلت، أن إقامته الطويلة في منطقة الخليج لمدة تتجاوز الـ 15 عاماً، ساهمت في إدراكه العميق لأهمية قطاع الطيران الحديث من حيث الإدارة والبنية التحتية على حد سواء، مؤكداً ثقته من أن هذه المهمة التجارية ستقيم علاقات دائمة من شأنها أن تعزز دور المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفد أمريكي يستكشف الفرص الاستثمارية بمطار الملك فهد الدولي
سبق

زار وفد رفيع المستوى من مديرين وتنفيذيين من المطارات الأمريكية وشركات الخدمات الجوية والأمنية، اليوم مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بدعوة من مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

وتأتي الزيارة بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للمديرين التنفيذيين في المطارات (AAAE)، ووزارة التجارة الأمريكية، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات الدمام، بهدف تعريف مندوبي الولايات المتحدة بالسوق السعودي وبحث فرص الشراكات وتبادل الخبرات في صناعة الطيران والخدمات المتعلقة بها.

وأوضح رئيس مجلس المديرين بشركة مطارات الدمام المهندس عبدالله بن محمد الزامل أن الشركة تتطلع لتوطيد العلاقات مع أبرز المنظمات والشركات الدولية في صناعة الطيران، تماشياً مع رؤية 2030 والتي تهدف خططها إلى الارتقاء بصناعة النقل الجوي وفق أعلى المعايير العالمية، مقدماً شكره للهيئة العامة للطيران المدني على دعمهم في تنسيق وتسهيل هذه الزيارة.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام، عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، أن مطار الملك فهد الدولي يمر بمراحل تطويرية متسارعة، والتي تتطلب بشكل كبير تبادل الخبرات مع أبرز الجهات العالمية، مشيراً أن المطار يحمل في جعبته العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مناطق متعددة، مثل قرية الشحن والتي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة، بالإضافة إلى المشروع المرتقب "مدينة المطار".

وأضاف العتيبي: "نتطلع في شركة مطارات الدمام لبدء شراكة متميزة مع سوق الأعمال الأمريكي من خلال هذه الزيارة ومن ثم ترجمتها إلى تعاون حقيقي لخدمة المطار والمنطقة".

إلى ذلك أوضح رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال السعودي الأمريكي عبدالله بن صالح بن جمعة أن الزيارة تستهدف تعزيز دور المملكة العربية السعودية كمركز رئيسي للنقل، لتربط بين الأسواق التجارية الرئيسية من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وفي المقابل أشار الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي السيد ديلانو روزفلت، أن إقامته الطويلة في منطقة الخليج لمدة تتجاوز الـ 15 عاماً، ساهمت في إدراكه العميق لأهمية قطاع الطيران الحديث من حيث الإدارة والبنية التحتية على حد سواء، مؤكداً ثقته من أن هذه المهمة التجارية ستقيم علاقات دائمة من شأنها أن تعزز دور المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
04:09 PM

وفد أمريكي يستكشف الفرص الاستثمارية بمطار الملك فهد الدولي

بدعوة من مجلس الأعمال السعودي الأمريكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار وفد رفيع المستوى من مديرين وتنفيذيين من المطارات الأمريكية وشركات الخدمات الجوية والأمنية، اليوم مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بدعوة من مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

وتأتي الزيارة بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للمديرين التنفيذيين في المطارات (AAAE)، ووزارة التجارة الأمريكية، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات الدمام، بهدف تعريف مندوبي الولايات المتحدة بالسوق السعودي وبحث فرص الشراكات وتبادل الخبرات في صناعة الطيران والخدمات المتعلقة بها.

وأوضح رئيس مجلس المديرين بشركة مطارات الدمام المهندس عبدالله بن محمد الزامل أن الشركة تتطلع لتوطيد العلاقات مع أبرز المنظمات والشركات الدولية في صناعة الطيران، تماشياً مع رؤية 2030 والتي تهدف خططها إلى الارتقاء بصناعة النقل الجوي وفق أعلى المعايير العالمية، مقدماً شكره للهيئة العامة للطيران المدني على دعمهم في تنسيق وتسهيل هذه الزيارة.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام، عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، أن مطار الملك فهد الدولي يمر بمراحل تطويرية متسارعة، والتي تتطلب بشكل كبير تبادل الخبرات مع أبرز الجهات العالمية، مشيراً أن المطار يحمل في جعبته العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مناطق متعددة، مثل قرية الشحن والتي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة، بالإضافة إلى المشروع المرتقب "مدينة المطار".

وأضاف العتيبي: "نتطلع في شركة مطارات الدمام لبدء شراكة متميزة مع سوق الأعمال الأمريكي من خلال هذه الزيارة ومن ثم ترجمتها إلى تعاون حقيقي لخدمة المطار والمنطقة".

إلى ذلك أوضح رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال السعودي الأمريكي عبدالله بن صالح بن جمعة أن الزيارة تستهدف تعزيز دور المملكة العربية السعودية كمركز رئيسي للنقل، لتربط بين الأسواق التجارية الرئيسية من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وفي المقابل أشار الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي السيد ديلانو روزفلت، أن إقامته الطويلة في منطقة الخليج لمدة تتجاوز الـ 15 عاماً، ساهمت في إدراكه العميق لأهمية قطاع الطيران الحديث من حيث الإدارة والبنية التحتية على حد سواء، مؤكداً ثقته من أن هذه المهمة التجارية ستقيم علاقات دائمة من شأنها أن تعزز دور المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.

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