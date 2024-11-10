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"الصحة": تسجيل 471 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 493 خلال الـ24 ساعة الماضية

في مستشفى إسرائيلي.. وفاة صائب عريقات متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

حالته كانت معقدة بشكل خاص وبالنظر إلى تاريخ طويل من المشكلات الصحية

توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد؛ وفق ما أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية" عبر مراسلها في الضفة الغربية.

وكان صائب عريقات يعالج منذ أسابيع في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي في القدس المحتلة، الذي نقل إليه إثر تدهور حالته الصحية. وفي مطلع أكتوبر الماضي، أعلن عريقات (65 عامًا) إصابته بفيروس كورونا.

ورغم أن وضعه كان مستقرًّا في البداية؛ فإن حالته الصحية تدهورت؛ مما استدعى نقله إلى المستشفى. وخضع عريقات في أواخر أكتوبر الماضي لعملية جراحية دقيقة في المستشفى الإسرائيلي.

وكان يُنظر إلى حالة عريقات على أنها معقدة بشكل خاص، بالنظر إلى تاريخه الطويل من المشكلات الصحية؛ بما في ذلك عملية زرع رئة عام 2017.

وكان عريقات كبير المفاوضين في المحادثات مع إسرائيل، ومستشارًا للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي محمود عباس.

صائب عريقات فيروس كورونا الجديد

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في مستشفى إسرائيلي.. وفاة صائب عريقات متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا
سبق

توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد؛ وفق ما أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية" عبر مراسلها في الضفة الغربية.

وكان صائب عريقات يعالج منذ أسابيع في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي في القدس المحتلة، الذي نقل إليه إثر تدهور حالته الصحية. وفي مطلع أكتوبر الماضي، أعلن عريقات (65 عامًا) إصابته بفيروس كورونا.

ورغم أن وضعه كان مستقرًّا في البداية؛ فإن حالته الصحية تدهورت؛ مما استدعى نقله إلى المستشفى. وخضع عريقات في أواخر أكتوبر الماضي لعملية جراحية دقيقة في المستشفى الإسرائيلي.

وكان يُنظر إلى حالة عريقات على أنها معقدة بشكل خاص، بالنظر إلى تاريخه الطويل من المشكلات الصحية؛ بما في ذلك عملية زرع رئة عام 2017.

وكان عريقات كبير المفاوضين في المحادثات مع إسرائيل، ومستشارًا للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي محمود عباس.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
01:12 PM

في مستشفى إسرائيلي.. وفاة صائب عريقات متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

حالته كانت معقدة بشكل خاص وبالنظر إلى تاريخ طويل من المشكلات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد؛ وفق ما أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية" عبر مراسلها في الضفة الغربية.

وكان صائب عريقات يعالج منذ أسابيع في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي في القدس المحتلة، الذي نقل إليه إثر تدهور حالته الصحية. وفي مطلع أكتوبر الماضي، أعلن عريقات (65 عامًا) إصابته بفيروس كورونا.

ورغم أن وضعه كان مستقرًّا في البداية؛ فإن حالته الصحية تدهورت؛ مما استدعى نقله إلى المستشفى. وخضع عريقات في أواخر أكتوبر الماضي لعملية جراحية دقيقة في المستشفى الإسرائيلي.

وكان يُنظر إلى حالة عريقات على أنها معقدة بشكل خاص، بالنظر إلى تاريخه الطويل من المشكلات الصحية؛ بما في ذلك عملية زرع رئة عام 2017.

وكان عريقات كبير المفاوضين في المحادثات مع إسرائيل، ومستشارًا للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي محمود عباس.

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