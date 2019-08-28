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خادم الحرمين يصدر أمرًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم

"اليوسف": يجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء من قيادة المملكة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية عشرة قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، كما اشتمل الأمر على ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين قاضٍ على درجة (ملازم قضائي).

وأشار الدكتور اليوسف إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية؛ تُجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء ومنسوبيه من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ من خلال دعم كادره القضائي ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.

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خادم الحرمين يصدر أمرًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية عشرة قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، كما اشتمل الأمر على ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين قاضٍ على درجة (ملازم قضائي).

وأشار الدكتور اليوسف إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية؛ تُجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء ومنسوبيه من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ من خلال دعم كادره القضائي ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
06:58 PM

خادم الحرمين يصدر أمرًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم

"اليوسف": يجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء من قيادة المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية عشرة قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، كما اشتمل الأمر على ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين قاضٍ على درجة (ملازم قضائي).

وأشار الدكتور اليوسف إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية؛ تُجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء ومنسوبيه من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ من خلال دعم كادره القضائي ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.

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