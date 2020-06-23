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السودان: قرار تحديد إقامة الحج بأعداد محدودة يراعي سلامة الحجيج

ثمنت الجهود التي بذلتها السعودية في سبيل رعاية المعتمرين السودانيين العالقين

أكدت وزارة الشؤون الدينية السودانية أن قرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية المتضمن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضح بيان صادر عن الشؤون الدينية اليوم أن قرار المملكة يراعي سلامة الحجيج من فيروس كورونا، وأن السودان يؤيد ويتفهم دواعي ومبررات القرار الذي أصدرته المملكة من أجل الحفاظ على الأرواح في ظل انتشار جائحة كورونا التى عمّت العالم.

وثمنت الوزارة الجهود التي بذلتها المملكة فى سبيل رعاية المعتمرين السودانيين العالقين، معربة عن أملها في أن تسهم التدابير الصحية المتخذة في عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وتستقبل بلاد الحرمين الشريفين الحجاج والمعتمرين في القريب العاجل بإذن الله.

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السودان: قرار تحديد إقامة الحج بأعداد محدودة يراعي سلامة الحجيج
سبق

أكدت وزارة الشؤون الدينية السودانية أن قرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية المتضمن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضح بيان صادر عن الشؤون الدينية اليوم أن قرار المملكة يراعي سلامة الحجيج من فيروس كورونا، وأن السودان يؤيد ويتفهم دواعي ومبررات القرار الذي أصدرته المملكة من أجل الحفاظ على الأرواح في ظل انتشار جائحة كورونا التى عمّت العالم.

وثمنت الوزارة الجهود التي بذلتها المملكة فى سبيل رعاية المعتمرين السودانيين العالقين، معربة عن أملها في أن تسهم التدابير الصحية المتخذة في عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وتستقبل بلاد الحرمين الشريفين الحجاج والمعتمرين في القريب العاجل بإذن الله.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
07:53 PM

السودان: قرار تحديد إقامة الحج بأعداد محدودة يراعي سلامة الحجيج

ثمنت الجهود التي بذلتها السعودية في سبيل رعاية المعتمرين السودانيين العالقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وزارة الشؤون الدينية السودانية أن قرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية المتضمن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضح بيان صادر عن الشؤون الدينية اليوم أن قرار المملكة يراعي سلامة الحجيج من فيروس كورونا، وأن السودان يؤيد ويتفهم دواعي ومبررات القرار الذي أصدرته المملكة من أجل الحفاظ على الأرواح في ظل انتشار جائحة كورونا التى عمّت العالم.

وثمنت الوزارة الجهود التي بذلتها المملكة فى سبيل رعاية المعتمرين السودانيين العالقين، معربة عن أملها في أن تسهم التدابير الصحية المتخذة في عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وتستقبل بلاد الحرمين الشريفين الحجاج والمعتمرين في القريب العاجل بإذن الله.

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