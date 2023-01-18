احتفل عبدالمجيد الغامدي، المشرف العام على المركز الإعلامي المتحدث الرسمي بجامعة جدة، بزفاف ابنه المهندس راكان، بحضور مدير جامعة جدة، د. عدنان الحميدان، ووكلا وعمداء الجامعة، وعدد كبير من المسؤولين في الجامعة والإعلام والتعليم، وأهالي العروسين.
الغامدي يحتفل بزفاف ابنه في جدة
احتفل عبدالمجيد الغامدي، المشرف العام على المركز الإعلامي المتحدث الرسمي بجامعة جدة، بزفاف ابنه المهندس راكان، بحضور مدير جامعة جدة، د. عدنان الحميدان، ووكلا وعمداء الجامعة، وعدد كبير من المسؤولين في الجامعة والإعلام والتعليم، وأهالي العروسين.
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الغامدي يحتفل بزفاف ابنه في جدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-17
17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
11:14 PM
الغامدي يحتفل بزفاف ابنه في جدة
احتفل عبدالمجيد الغامدي، المشرف العام على المركز الإعلامي المتحدث الرسمي بجامعة جدة، بزفاف ابنه المهندس راكان، بحضور مدير جامعة جدة، د. عدنان الحميدان، ووكلا وعمداء الجامعة، وعدد كبير من المسؤولين في الجامعة والإعلام والتعليم، وأهالي العروسين.
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