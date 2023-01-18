النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الغامدي يحتفل بزفاف ابنه في جدة

احتفل عبدالمجيد الغامدي، المشرف العام على المركز الإعلامي المتحدث الرسمي بجامعة جدة، بزفاف ابنه المهندس راكان، بحضور مدير جامعة جدة، د. عدنان الحميدان، ووكلا وعمداء الجامعة، وعدد كبير من المسؤولين في الجامعة والإعلام والتعليم، وأهالي العروسين.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
الغامدي يحتفل بزفاف ابنه في جدة
سبق

احتفل عبدالمجيد الغامدي، المشرف العام على المركز الإعلامي المتحدث الرسمي بجامعة جدة، بزفاف ابنه المهندس راكان، بحضور مدير جامعة جدة، د. عدنان الحميدان، ووكلا وعمداء الجامعة، وعدد كبير من المسؤولين في الجامعة والإعلام والتعليم، وأهالي العروسين.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
11:14 PM

الغامدي يحتفل بزفاف ابنه في جدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
921

احتفل عبدالمجيد الغامدي، المشرف العام على المركز الإعلامي المتحدث الرسمي بجامعة جدة، بزفاف ابنه المهندس راكان، بحضور مدير جامعة جدة، د. عدنان الحميدان، ووكلا وعمداء الجامعة، وعدد كبير من المسؤولين في الجامعة والإعلام والتعليم، وأهالي العروسين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,930
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,015
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,435
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,067

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة