الانضباط تعاقب النصر والهلال .. وتوقّف الصيعري أربع مباريات

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ثماني عقوبات انضباطية تراوحت ما بين الغرامة والإيقاف، طالت أندية الهلال والنصر ونادي الجيل إلى جانب لاعبين من الوحدة والنصر وإداريين من نادي الحزم.

وجاءت على الشكل التالي:

إلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (107.500) مائة وسبعة آلاف وخمسمائة ريال لقيام جماهير النادي بقذف علب مياه حيث أصابت أحد لاعبي فريق الهلال، كما حذرت اللجنة نادي النصر من إعادة ارتكاب المخالفة، بتشديد العقوبة في حال إعادة ارتكابها.

إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال لتأخر لاعبيه بالدخول لأرض الملعب في الشوط الثاني لمدة ثلاث دقائق.

إلزام لاعب فريق نادي النصر حمد المنصور بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال لدخوله إلى أرض الملعب واسمه غير مسجل في كشف المباراة.

إلزام لاعب فريق نادي الوحدة عبدالله الزوري بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال، لدخوله إلى غرف تبديل ملابس فريقه واسمه غير مسجل في كشف المباراة الرسمي.

إيقاف لاعب فريق نادي الوحدة محمد الصيعري أربع مباريات، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، عن جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها أربعون ألفًا، نتيجة تلفظه بألفاظ بذيئة تجاه حكم مباراة فريقه مع الشباب.

إلزام مدير الاحتراف في نادي الحزم فهد العايد بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال، لدخوله إلى غرف تبديل ملابس فريقه واسمه غير مسجل في كشف المباراة الرسمي، كما ألزمت اللجنة منسوب نادي الحزم رامي الشبعان بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال، للسبب ذاته.

إلزام نادي الجيل بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال لحصول (6) ستة لاعبين من الفريق على إنذارات في أثناء مباراته مع جدة لحساب الجولة 11 من دوري الدرجة الأولى.