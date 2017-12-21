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"الأمن البيئي" تضبط مخالفين لاستخدامهم حطبًا محليًّا في أنشطة تجارية

غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (30) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم (50) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه طُبِّقت الإجراءات النظامية بحقهم، وتم تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق الحطب المحلي، أو بيعه، أو نقله، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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"الأمن البيئي" تضبط مخالفين لاستخدامهم حطبًا محليًّا في أنشطة تجارية
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (30) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم (50) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه طُبِّقت الإجراءات النظامية بحقهم، وتم تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق الحطب المحلي، أو بيعه، أو نقله، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
08:39 PM

"الأمن البيئي" تضبط مخالفين لاستخدامهم حطبًا محليًّا في أنشطة تجارية

غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (30) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم (50) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه طُبِّقت الإجراءات النظامية بحقهم، وتم تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق الحطب المحلي، أو بيعه، أو نقله، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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