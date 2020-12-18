النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

بعد نهاية عمل اللجنة الخماسية السابقة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الجمعة تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري للعبة، وذلك بعد نهاية عمل اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني.

وستتولى اللجنة الثلاثية مهمة إدارة الكرة المصرية حتى يوم 31 يناير المقبل.

وتتكون اللجنة الثلاثية من أحمد مجاهد رئيسًا، وعضوية كل من محمد الشواربي وأحمد حسام عوض.

من جانبه، وجّه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الشكر للجنة الخماسية على ما قدمته للكرة المصرية خلال الفترة الماضية.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن مجاهد يتطلع للفترة المقبلة، ويرغب في استكمال المهام التي حددها (فيفا) لإنجازها خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد المصري الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري
سبق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الجمعة تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري للعبة، وذلك بعد نهاية عمل اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني.

وستتولى اللجنة الثلاثية مهمة إدارة الكرة المصرية حتى يوم 31 يناير المقبل.

وتتكون اللجنة الثلاثية من أحمد مجاهد رئيسًا، وعضوية كل من محمد الشواربي وأحمد حسام عوض.

من جانبه، وجّه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الشكر للجنة الخماسية على ما قدمته للكرة المصرية خلال الفترة الماضية.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن مجاهد يتطلع للفترة المقبلة، ويرغب في استكمال المهام التي حددها (فيفا) لإنجازها خلال الفترة المقبلة.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
11:51 PM

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

بعد نهاية عمل اللجنة الخماسية السابقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
810

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الجمعة تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري للعبة، وذلك بعد نهاية عمل اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني.

وستتولى اللجنة الثلاثية مهمة إدارة الكرة المصرية حتى يوم 31 يناير المقبل.

وتتكون اللجنة الثلاثية من أحمد مجاهد رئيسًا، وعضوية كل من محمد الشواربي وأحمد حسام عوض.

من جانبه، وجّه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الشكر للجنة الخماسية على ما قدمته للكرة المصرية خلال الفترة الماضية.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن مجاهد يتطلع للفترة المقبلة، ويرغب في استكمال المهام التي حددها (فيفا) لإنجازها خلال الفترة المقبلة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,677
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,616
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,686
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,130

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة